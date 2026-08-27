Loto 6/49 de joi, 27 august. Numerele extrase și premiile puse în joc

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Joi, 27 august 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Română a acordat 22.724 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Numerele extrase la Loto 6/49:

Loto 6/49: 39, 16, 28, 15, 2, 20



Noroc: 3 7 6 0 1 0 3

Joker: 34, 29, 41, 2, 5 + 11

Noroc Plus: 5 0 5 7 1 7

Loto 5/40: 36, 26, 35, 38, 27, 12

Super Noroc: 3 7 7 6 1 4

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).