De ce a murit Mădălina Manole. Răzvan Simion: ”A fost un cocktail! Cei din jurul ei au ridicat din umeri!”

În loc de tort, familia artistei comemorează 12 ani de la moartea ei. Depresia postpartum a fost cea care a împins-o pe Mădălina Manole să plece din lumea aceasta, lăsând în urmă un bilet sfâșietor, un copil mic și multă suferință.

Familia artistei nu are liniște de atunci. Își dorește cu orice preț să se facă dreptate. Fratele Mădălinei susține că nu crede că sora lui și-a luat viața, acuzându-l pe fostul ei soț și tatăl copilului, Petru Mircea, de moartea acesteia.

Răzvan Simion, realizatorul emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani", a povestit ultima întâlnire pe care a avut-o cu Mădălina Manole. La doar o săptămână înainte ca artista să își încheie socotelile cu viața.

Acesta a povestit că "Fata cu părul de foc", așa cum era cunoscută Mădălina Manole, era de nerecunoscut și crede că aceasta se confrunta cu o depresie postpartum, pe care cei din jur au ignorat-o.

"Mă bucură că putem să vorbim de terapie, de shamanism, de creștinsim și de suferințele omului modern: anxietate, depresie. După perioada asta de pandemie putem să vorbim liber și să nu însemne că ai ceva la cap dacă te duci la terapie.

Pe vremea când eu vorbeam de depresia postpartum, adică depresia postnatală, la mămici, indiferent dacă erau tinere sau mai coapte, eram considerat ca unul care le căuta-n coarne unor doamne care sunt închipuite și nu vor să se întoarcă la muncă. Depresia asta se instalează pentru că e hormonal, așa se întâmplă lucrurile.

Asta până când a dispărut Mădălina Manole, la o săptămână după ce a fost la noi în emisiune. Când a fost la noi în emisiune era de nerecunoscut.

Cariera plus depresia asta postnatală au fost un cocktail de hormoni. Pentru că cei din jurul ei au ridicat din umeri, ba chiar erau indolenți, ea a decis de capul ei. Faptul că acum se vorbește despre chestiunile astea, am conștientizat că e o problemă reală și se oferă ajutor oamenilor imediat după naștere, iar mamele sunt ținute sub supraveghere nu pentru că este un moft, ci pentru că depresia există și e a naibii de periculoasă și pentru mamă, dar și pentru copil", a declarat Răzvan Simion, în podcastul lui Radu Țibulcă, citat de DCNews.