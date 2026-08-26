MApN anunță un nou exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Rezerviștii vor fi chemați la unitățile militare

1 minut de citit Publicat la 17:34 26 Aug 2026 Modificat la 17:34 26 Aug 2026

Rezerviștii din București și Ilfov vor fi convocați la unitățile militare. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, miercuri, convocarea rezerviștilor din București și Ilfov pentru un nou exercițiu.

Acesta se numește „MOBEX București – Ilfov 26” și este destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare.

Potrivit sursei citate, exercițiul se va desfășura în perioada 5-12 octombrie 2026.

"O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov se vor prezenta la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire.

Ordinele pentru chemarea rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei.

De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, cu durata de o zi, în baza adeverinței eliberate de centrul militar", a indicat MApN.

MApN: Exercițiile MOBEX se organizează anual

În prima parte a acestei luni, autoritățile au anunțat desfășurarea unui alt exercițiu de mobilizare, organizat în trei județe: Neamţ, Suceava şi Botoşani.

Conform ministerului de restort, exercițiile de tip MOBEX se planifică și se organizează în fiecare an, vizând, în principiu, până la zece judete.

În cadrul acestora este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Ultimul exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov a avut loc anul trecut și a inclus, pentru minimizarea impactului socio-economic, doar o parte dintre unitățile dislocate în Capitală și județul Ilfov.

Anul acesta, sunt planificate unitățile militare care nu au fost verificate în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, precizează ministerul.

"Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale.

Pe platforma INFORADAR a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare", a indicat MApN.