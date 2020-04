Mărturisire tulburătoare a unui medic rezident trimis la spitalul din Suceava: Sunt sigur că mă voi infecta, dar e nevoie de noi acolo!

"Am un copil de 6 ani și toată lumea are aceeași părere: să stau să mă mai gândesc și că nu ar fi tocmai o idee bună pentru mine și pentru cei din jurul meu. În schimb, eu îmi doresc să merg și să ajut și poate dacă ar fi mai mulți oameni implicați așa am schimba ceva", a spus unul dintre medici.

"Aș minți să spun că nu am sfătuit să nu merg la Suceava, dar am încredere în doamna doctor cu care merg, dumneaei mi-a pus bisturiul în mână. Din păcate, medicii se infectează la Suceava și e nevoie de o rotație, e nevoie de medici noi, de forțe proaspete", a spus, la rândul său, celălalt medic pregătit să meargă la Suceava.

Întrebat dacă ia în calcul că se va infecta, aceste a răspuns: "Sincer, da. M-am interesat - chiar dacă ni s-ar da combinezoane de ultimă generație, riscul de infectare este de 15-20%.

Sper din suflet să trecem cu bine. Cu siguranță vom trece cu bine, pentru că suntem sănătoși, suntem optimiști și vegetarieni. Cu siguranță o să ne infectăm și o să trecem peste. OMS spune că 85% din populația globului se va infecta".