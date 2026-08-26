Restricții pentru mașinile poluante în orașe. Noul Cod al Urbanismului obligă primăriile să stabilească zone cu emisii zero

Noile prevederi trebuie integrate ulterior în documentațiile de urbanism ale localităților. Foto: Getty Images

Mașinile poluante ar putea avea acces restricționat în marile orașe din România, potrivit noului Cod al Urbanismului, intrat în vigoare pe 25 august 2026. Legea obligă toate autoritățile locale să delimiteze, în cel mult 12 luni, zone cu emisii zero sau cu emisii scăzute, unde circulația vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon va putea fi limitată.

Conform noului Cod al Urbanismului, „până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului în centrele urbane, consiliile locale vor adopta prin hotărâri, în baza propunerii compartimentelor de specialitate în domeniul urbanismului și mediului, delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod”.

Prin urmare, planul urbanistic general (PUG) trebuie să cuprindă în noile norme reglementări privind: „zonele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de CO2”, precum și zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute.

Codul definește zona cu emisii zero și zona cu emisii scăzute ca arii în care sunt introduse restricții privind accesul vehiculelor care produc emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o listă națională a vehiculelor interzise și nici criterii precum norma Euro sau vechimea mașinii, lăsând autorităților locale posibilitatea de a stabili regulile concrete pentru fiecare zonă.

Noile prevederi trebuie integrate ulterior în documentațiile de urbanism ale localităților. Astfel, delimitarea zonelor cu emisii reduse va deveni parte a Planurilor Urbanistice Generale, alături de alte măsuri de organizare a traficului și de protecție a mediului. Scopul declarat al Codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane.

Norme mai stricte pentru clădiri

Noul Cod al Urbanismului introduce și reguli mai stricte privind impactul construcțiilor asupra sănătății și mediului pe întreaga lor durată de viață. Legea prevede că toate construcțiile trebuie proiectate, executate, utilizate și demolate astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea oamenilor, pentru siguranța lucrătorilor sau a vecinilor și să nu aibă un impact excesiv asupra calității mediului și a climei.

Potrivit Codului, clădirile trebuie să limiteze emisiile de gaze toxice, de substanțe periculoase și de compuși organici volatili, precum și emisiile de gaze cu efect de seră și de particule poluante în aer. De asemenea, actul normativ impune prevenirea scurgerilor de substanțe periculoase în sol și în apele subterane sau de suprafață, evacuarea corespunzătoare a apelor reziduale, fumului și deșeurilor și evitarea problemelor de umiditate care pot afecta sănătatea ocupanților.

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, marţi, că în perioada 25 august - 31 august nu mai înregistrează cereri de Urbanism, după modificarea legii în domeniu. "Legea în domeniu s-a modificat, astfel că cei de la Direcția de Urbanism trebuie să modifice procedurile interne și să facă trecerea la noile cerinţe", a anunţat PMB. Există însă şi excepţii: "Vor fi acceptate doar acte care vin în completarea dosarelor deja depuse inclusiv ieri (n.r. - luni, 24 august)".