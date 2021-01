Decizie fără precedent a unui medic de familie. A anunțat că va scoate din listă toate persoanele care refuză vaccinarea

Medicul susține că, potrivit legii, asigurații au obligația să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile sale, spunând că nu poate colabora cu cei care nu au încredere în recomandările sale.

Totodată, medicul a explicat că, de-a lungul carierei sale, a vaccinat mii se oameni, iar acest proces reprezintă cea mai importantă parte a activității de prevenție.

”ANUNȚ PUBLIC

Asigurații, Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, au obligația "să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului".

Conform acestui articol de lege, ANUNȚ PUBLIC de acum că TOATE PERSOANELE ÎNSCRISE LA MINE CARE REFUZĂ VACCINAREA ANTI-COVID 19, VOR FI SCOASE DE PE LISTA MEA DE MEDIC DE FAMILIE.

Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienții care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă.

În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări și nu am avut reacții adverse decât foarte puține și minore. Cred în vaccinuri, chiar și în cele nou apărute sau schimbate în acești ani.

Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importanta a activitații de prevenție. În toți acești ani am avut o singură persoană care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil și i-am cerut să-i ia fișa și să se mute la alt medic. Ceea ce a și făcut”, scrie medicul pe o rețea socială.