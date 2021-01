Medic celebru: ”Vaccinul nu oprește infecția! Oamenii trebuie să știe diferența!”

„În primul rând, vaccinul nu ar trebui să fie obligatoriu. Cine vrea să și-l facă, să și-l facă, cel puțin la început. În al doilea rând, aceste trei vaccinuri de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca nu conțin niciun virus viabil. Deci, cine-și face vaccinul nu se poate îmbolnăvi de COVID-19, nu se poate infecta. Persoanele care sunt testate pozitiv, au fost testate pozitic pentru că sunt infectate cu virusul. Deci, nici testele PCR de după vaccinare nu or să fie pozitive dacă pacientul nu este infectat”, a explicat medicul, într-un videoclip postat pe 7 ianuarie pe YouTube.

„În al treilea rând, vaccinurile nu o să oprească infecția. Oamenii trebuie să știe diferența dintre infecție și boală. Definiția de infecție înseamnă că un virus, o bacterie sau un alt organism intră în corpul nostru. Deci, ca să oprim virusul să intre în faringele nostru sau în nas, gură sau ochi trebuie să folosim niște bariere mecanice, adică să-l oprim mecanic să nu intre în corpul nostru. Trebuie să folosim măști, vizoare, ochelari, să închidem gura. Cu alte cuvinte, să încercăm să oprim virusul să intre în corpul nostru. Odată ce a intrat în corpul nostru, prin nas sau prin gură, automat am devenit infectați. Asta e definiția infecția, virusul a intrat în noi.

Dacă virusul se multiplică la un număr destul de mare, va fi detectat de testele PCR și vom fi testați pozitiv. Asta se întâmpli și dacă am făcut, și dacă nu am făcut vaccinu”, a mai explicat el.

„Vaccinul ne ajută să facem anticorpi și, în momentul în care ne vom infecta, noi imediat cu anticorpii vom începe să-l distrugem cât de repede poate corpul nostru. Cu alte cuvinte, nu o să-i dăm șansa să se multiplice la numere foarte mari în nazofaringele nostru și o să-i dăm șanse mult mai mici să intre în plămâni sau în sânge și să ne îmbolnăvească”, a adăugat dr. Ion Alexie.

Cum o să se termine pandemia datorită vaccinului

„Definiția de boală este o persoană care s-a infectat și acum are simptome. Vaccinurile ne vor ajuta să nu ne îmbolnăvim rău. Pe măsură ce mai mulți oameni se vaccinează și devin imuni și mai mulți oameni se infectează și devin imuni, imunitatea în grupul nostru, țara noastră, orașul nostru va fi din ce în ce mai mare, deci numărul de virusuri din societate va scădea. De ce va scădea? Pentru că nu are timp să se mai multiplice. Când infectează o persoană care are imunitate, automat va fi distrus mai repede și nu va avea șanse să se multiplice la numere de miliarde ca să infecteze mai mulți oameni.

În momentul în care 80-90% din populație va fi imună, fie prin vaccinare, fie prin infecție, numărul infecțiilor va scădea foarte mult și probabil ne vom putea relua viața la normal”, a mai spus doctorul care profesează în Las Vegas.

Medicii din România testați pozitiv după vaccin nu s-au infectat din cauza imunizării

„Încă o dată, doctorii din România care au testat pozitiv după vaccinare nu au testat pozitiv din cauza vaccinării și nu au testat pozitiv pentru că vaccinul nu a fost bun. Cel mai probabil, vaccinul va fi bun, dar oamenii vor continua să testeze pozitiv chiar și după al doilea vaccin. Este important pentru că dacă mulți continuă să se infecteze și să devină pozitivi, oamenii vor crede că vaccinul nu lucrează. Nu este adevărat”, a conluzionat medicul.