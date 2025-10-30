Medicii anchetați în cazul pacientului ars care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală au fost plasaţi sub control judiciar

Cei doi fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore în cursul zilei de miercuri. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Cei doi doctori de la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", anchetați în cazul pacientului ars care a decedat, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. În timp ce medicului de gardă, care a ieşit la pensie de curând, i s-a interzis dreptul de a face intervenţii chirurgicale, cel curant nu mai are dreptul de a mai practica la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitală.

Oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au transmis joi că au fost emise ordonanţe de plasare sub control judiciar pe numele medicilor de la Spitalul "Bagdasar Arseni" din Bucureşti, suspectaţi că nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile şi, din cauza lor, un pacient cu arsuri a murit. Ulterior, unul dinte cadrele medicale a modificat fişele pacientului, în aşa fel încât, să pară că acesta era în stare mai gravă şi că a fost corespunzător îngrijit.

Cei doi doctori au fost reţinuţi pentru 24 de ore în cursul zilei de miercuri, unul dintre ei, un bărbat, fiind inculpat pentru ucidere din culpă, fals intelectual şi fals material în înscrisuri oficiale, iar celălalt, o femeie, fiind acuzată de ucidere din culpă.

"În perioada 26 - 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcţională de Arşi – Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni», suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafaţa corporală a pacientului ars, omiţând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală.

Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului şi, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele şi nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale", a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii susţin că omisiunile celor doi în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea şi netratarea chimică şi chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice şi, în final, la decesul pacientului, survenit pe 31 august 2025.