Mediciniștii care militează pentru tinerii români. Vocile lor, în Organizația Națiunilor Unite

”Cred ca a fost o pasiune care s-a dezvoltat in timp, mama mea fiind asistenta de anestezie si terapie intensiva si am prins aceasta dorinta de a ajunta si de a face bine de la ea. Cred ca povestile oamemnilor ne izbesc cand intram prima oara in spiatale, acel moment cand intram pentru prima data realizam ca medicina este mult mai mult decat stiinta si avem nevoie de cat mai multe skill uri pentru a deveni medici buni, de comunicare, empatie” a spus Ana Bălan, delegat de Tineret al României la ONU.

Din cauza pandemiei, discuţiile cu membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite se desfăşoară online însă indiferent de situaţie vocea tinerilor români reuşeşte să se facă auzită.

”Pe plan international participam la Adunarea Genereala din cadrul comisie a 3-a, asta s-a intamplat in luna octombrie si noiembrie la comisia economica si sociala din febriarie si la diverse intalniri dinter delegati si diferite intalniri ale ONU. Acestea se desfasoara online, punctul culminant al mandatului este calatoria la New York unde avem oportinitatea de a interactiona in mod direct si de a participa fizic la aceste intalniri de lucru insa punctul culminant in mandatul nostru ca sa spun asa, a fost aparitia noastra in sala adunarii generala in format video, am avut un statmant inregistrat si a fost difuzat in cadrul adunarii” a adăugat Ana.

Curajul şi dorinţa de a-şi pune amprenta asupra sistemului medical românesc o opresc acasă, în ţară.

”Cred ca acest gând de a pleca ne bantuieste pe fiecare dintre noi când dam fata cu realitatea lumii medicale și intr o oarecare măsura este justificata , dar cred ca medicii pleacă pentru ca își doresc un sistem mai bine organizat, mai funtional , mai mult respect, și poate și liniște, însă acestea sunt idealuri f greu de atins. Ma vad intr-un spital, inconjurata de pacienti pe care sper sa-I pot ajuta cu toate resursele mele si este motivul pentru care incerc sa ma formez cat de bine pot in acest sens dar si printre studentim, imi doresc sa impartasesc toata dorinta aceasta, de schimbare si de mai bine”.

Înainte ca Ana să fie desemnată Delegat de Tineret al României la ONU, Teodor Blidaru a fost cel care s-a luptat pentru tinerii români.

”Nu am partivcipat doar la cele 2 întâlniri importante de la ONU , la Adunarea Gnerela și la Comisia pemntru deyolvatare sociala ci și în preimiera la intalnire a Comisie Euroepene pe zona de ONU dar și la întâlnirea consiliului executiv al OMS. Am reușit sa reformam în 3 ani federația astfel încât sa deveina una dintre cele mai performate din Romania și acolo am resuist inclusiv sa schimbam legi, propuenri legislative. Au fost pe de o parte bibliografia examenului de rezidentiat care se va schimba în acest an ptr colegii noștri. Pentru oferirea unui loc de munca, practic , ptr deschiderea de suficeinte locuri , ptr ca cei care termina rezidentiatul sa iba un loc de munca. Alte legi în care ne am Implicat au fost legea tutunului din 2016, care nu permite fuamtul în spoatiile inchise, legea vaccinarii” Teodor Blidaru, fost delegat de Tineret al României la ONU.

Prin eforturile depuse a reuşit ca la Geneva să fie prezentat un raport internaţinal important, realizat de ţara noastră.

”Povestea este, nu doar ca am particiapat ci am încercat sa facilitez acest lucuru împreuna cu reprezentantul Romaniei la OMS din acel moment. Raportul despre care este vorba de numește "Youth Health Workforce”, era un raport internațional, la care au partcipat foarte multe organizații de Tinetret Internaționale din zona de sănătate, oferind recomandări despre statele memenbre, despre cum sa interegreze mai bine tinerii în sistemul de sănătate. Am avut o discuție cu ministerul de pe acea vreme cu reprezentantul Romaniei la OMS și sa zicem ca am piciut ideea ca Romania să fie gaza acestei idei de raport, acestia au fost de acord și Romania a lansat acest raport, în care atât reprezentantul Romaniei la OMS cât și eu am avut o serie de interventii și am comparat recomadarile din raport cu ce se intampla în Romania”.

Teddy, aşa cum îi spun prietenii, este acum medic rezident într-un spital din Bucureşti.

”Am ales specializarea radiologie și imagistica medicala. Îmi doresc sa rămân în Romania, a fost o decizie asumata, încă din liceu când mi am prop s afac mediicina, dar îmi doresc sa urmey și studii în sănătate publica și sa le aplic în Romanie”.

Ana şi Teddy, vocile tinerilor români din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, au încredere că peste ani sistemul medical românesc se va putea ridica la cele mai înalte standarde. Va fi însă nevoie de multă implicare şi empatie, spun tinerii.