Rușii atacă la granița României. Forțele aeriene au detectat drone care se îndreaptă spre spațiul aerian. Mesaj RO-Alert în Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 21:37 22 Mar 2026 Modificat la 21:39 22 Mar 2026

Autorităţile au trimis un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. FOTO: Getty Images

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis, duminică seara, un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând populaţia asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 minute”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea precizează că alerta a fost emisă după ce Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.

Până în acest moment, nu sunt apeluri recepţionate în dispeceratul ISU Tulcea.