Mesajul bizar transmis de Dmitri Medvedev liderilor europeni: „Agenții și cârtițele noastre așteaptă un ordin separat”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat luni că rămâne „un mister” cine s-a aflat în spatele perturbărilor create de drone în diverse ţări europene în ultimele săptămâni, dar că incidentele respective le reamintesc europenilor care sunt pericolele unui război, informează Reuters, preluată de Agerpres. De asemenea, Kremlinul susține că Rusia dispune de propriile capacităţi pentru a-şi acoperi toate necesităţile de pe câmpul de luptă, în legătură cu recenta remarcă a unui oficial ucrainean conform căreia China furnizează informaţii satelitare pentru a permite Moscovei să lanseze mai eficient atacuri cu rachete împotriva Ucrainei.

„Oamenii (din Europa) care simpatizează ţara noastră nu îşi vor irosi resursele ieşind din ascunzătoare. 'Agenţii şi cârtiţele' noastre aşteaptă un ordin separat”, a scris el pe canalul său de Telegram.



În prezent vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Securitate al Federaţiei Ruse, Medvedev a minimalizat scenariul ca incidentele respective, dintre care unele au afectat traficul aerian în Germania, Danemarca şi Norvegia, să fi fost rezultatul vreunei acţiuni legate de Rusia sau forţe care o susţin.

„Principalul lucru este că europenii obtuzi simt pericolul războiului pe propria piele”, a insistat fostul şef al statului ru



Prezenţa misterioasă a dronelor în Danemarca şi Norvegia din 22 septembrie a condus la închiderea mai multor aeroporturi, Copenhaga sugerând o posibilă implicare a Rusiei.

Kremlinul a afirmat luni că „nu există niciun motiv” să se dea vina pe Rusia pentru incidentele recente cu drone observate Europa şi a respins remarcile cancelarului german Friedrich Merz în sensul că Rusia s-ar afla în spatele acestor incidente.

„Există mulţi politicieni în Europa care tind acum să dea vina pe Rusia pentru tot. Fac acest lucru în mod mod nejustificat şi fără discernământ", a spus Peskov. „Întreaga poveste a acestor drone este, ei bine, într-adevăr destul de ciudată, ca să spun cel puţin”, a mai adăugat el. „Nu există niciun motiv să se dea vina pe Rusia pentru asta”, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.