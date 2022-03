Câți militari activi are Armata Română și câte tancuri, dar și avioane de vânătoare

În prezent, Armata Română are 68.500 de militari activi, potrivit Military Balance 2021, realizat de IISS (Institutul Internațional pentru Studii Strategice).

Forțe Terestre: 35.800

Forțe Navale: 5.500

Forțe Aeriene: 10.700

Forțe compozite: 16.500

Lor li se adugă un număr de 57.000 forțe paramilitare, în principal Jandarmerie. Forțele militare în rezervă sunt estimate la 53.000 de oameni

Forțele terestre:

Stadiul de pregătire de luptă este estimat între 70-90% în ceea ce privește forțele desemnate NATO (adică 1 comandament de divizie, 1 brigadă mecanizată, 1 brigadă de infanterie și 1 brigadă vânători de munte) și între 40-70% pentru restul forțelor, scrie jurnalgiurgiuvean.ro.

Roluri:

Comandă: 2 cartiere generale de divizie și elemente ale 1 carier general de divizie

Forțe speciale: 1 brigadă (1 batalion de parașutiști, , 1 brigadă logistică, 2 brigăzi forțe speciale)

Recunoaștere: 1 brigadă de recunoaștere, 2 regimente de recunoaștere

Mecanizare: 5 brigăzi mecanizate (1 batalion de tancuri, 2 batalioane de infanterie mecanizată, 1 batalion de artilerie, 1 bataliom apărare antiaeriană, 1 batalion logistică)

Light: 1 brigadă de infanterie (3 batalioane infanterie, 1 batalion artilerie, 1batalion apărare antiaeriană, 1 batalion logistică) 2 brigăzi vânători de munte (3 batalioane vânători de munte, 1 batalion artilerie, 1 batalion apărare antiaeriană, 1 batalion logistică)

Suport de luptă: 1 brigadă lansatoare rachete multiple (3 batalioane lansatoare rechete multiple, 1 batalion STA, 1 brigadă logistică), 2 regimente de artilerie, 1 brigadă geniu, 1 batalion militar-civil, 1 batalion poliție militară, 3 batalioane CBRN

Servicii suport de luptă: 3 batalioane suport

Apărare antiaeriană: 3 regimente apărare antiaeriană

Dotări și echipamente deținute

Vehicole blindate de luptă: 377 tancuri, 785 transportoare blindate, 480 vehicole utilitare blindate, 109 vehicole NBC (nuclear, biologic, chimic), 60 vehicole blindate de patrulare

Anti-tanc: 158 autopropulsate, sisteme anti-tanc portabile Spike, 23 autopropulsate anti-tanc de calibru 100 mm și 218 tunuri remorcate de 100 mm

Artilerie – 1.118 piese: 40 autopropulsate de calibru 122 mm, 447 tractate ( calibru 122 și 152 mm), 188 lansatoare rachete multiple 122 mm, 443 mortiere (calibrul 82 și 120 mm)

Apărare antiaeriană: 96 rachete suprafață-aer, peste 65 de tunuri antiaeriene

Forțele Navale, tipuri de echipamente

Nave de luptă de suprafață:

3 fregate

Nave de patrulare și de coastă: 24 (4 corvete, 3 nave de patrulare rapide dotate cu rachete, 3 nave de patrulare rapide dotate cu torpile, 8 nave de patrulare rapide pe râuri, 10 măturătoare de mine, 1 puitor de mine, 2 transportoare de muniție, 1 vas de cercetare oceanografică, 2 nave de supraveghere, 1 transportor de combustibil, 1 vas școală.

Infanterie navală: 1 regiment de infanterie navală, 14 vehicole utilitare blindate

Forțele Aeriene

Avioane de vânătoare: 2 escadrile MiG -21 Lancer C

Avioane de vânătoare/atac: 1 escadrilă F16 – A

Avioane de atac: 1 escadrilă IAR-99 Șoim

Avioane de transport: 1 escadrilă An-30 și C-27 Spartan, 1 escadrilă C130B Hercules

Avioane de antrenament: 1 escadrilă IAR-99 Șoim, 1 escadrilă Alouette, IAR-316 și Yak52

Elicoptere de transport: 2 escadrile multirol IAR Puma Socat, 2 escadrile SA 330 Puma

Apărare antiaeriană: 1 brigadă antiaeriană

Serviciu suport combatant: 1 regiment support

Forțe și formațiuni militare, ordine de mărime:

Companie – între 100 și 200 de persoane;

Batalion – între 500 și 1.000 de persoane;

Brigadă – între 3.000 și 5.000 de persoane;

Divizie – între 15.000 și 20.000 de persoane;

Corp de armată – între 50.000 și 100.000 de persoane.

Vasile Dîncu anunță că sosesc 1.000 de noi militari străini în România: "Nu vor fi toţi la Kogălniceanu"

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, în această seară, că în România sunt peste 3.900 de soldaţi străni, urmând ca numărul acestora să fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiţi în mai multe zone din ţară, în funcţie de activităţile pe care le desfăşoară.

”În momentul acesta avem 3.913 soldaţi în România, aduşi prin toate mecanismele (...) Batalionul francez care are 500 de militari, plus belgieni şi olandezi care au venit înainte, este sub comandă europeană. Acum, acest batle group nou va veni cu o mie de soldaţi, deci vom avea în jur de 5.000 de militari străini pe teritoriul nostru”, a declarat Vasile Dîncu, la Digi24.

Întrebat dacă toţi aceşti militari vor activa doar în judeţul Constanţa, Dîncu a precizat că ei vor fi distribuiţi în mai multe zone din România.

”Nu vor fi toţi la Kogălniceanu, probabil vor fi şi în alte zone din România. Noi mai avem baze în care putem primi soldaţi, sunt cunoscute: Câmpia Turzii, Cincu, în alte locuri, sunt informaţii clasificate acestea. Vor fi şi în funcţie de profilul lor.

Aviaţia este legată de două aeroporturi importante militare pe care le avem, iar forţele terestre au alte zone. Apoi există şi mişcarea pe teritoriul nostru, mişcarea pe flancuri. Noi avem o mişcare şi pe ţări, o rotaţie prin care schimbăm batalioane cu polonezii, avem noi o echipă în Polonia, au ei la Craiova o echipă”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale a mai anunţat că Muntenegru şi-a arătat intenţia de a trimite soldaţi în România.

”Astăzi am văzut că premierul nostru s-a întâlnit cu premierii din această zonă, din Balcanii de Sud-Est şi am văzut intenţia Muntenegrului care încearcă să vină, să se alăture. S-a anunţat astăzi intenţia, nu am apucat să discutăm despre negocieri în acest sens, dar s-a discutat”, a declarat Dîncu.