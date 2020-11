Ministerul Sănătăţii, mesaj de Ziua Mondială a Diabetului: "Programul Național trebuie regândit”

Ziua Mondială a Diabetului este marcată în fiecare an pe 14 noiembrie, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și a Federației Internaționale de Diabet, încă din anul 1991.

În acest an va fi sărbătorită sub sloganul "Diabetul și Asistenții medicali. Asistenții medicali fac diferența”.

Ministerul Sănătății, consideră că Programul Național curativ de diabet trebuie regândit si îmbunătățit pentru a răspunde nevoilor pacienților.

"Diabetul zaharat este o problemă de sănătate publică cunoscută ca un factor de risc pentru formele severe de infecţie cu SARS-CoV-2.

Acesta poate fi semnificativ redus prin gestionarea factorilor de risc. O importanță majoră pentru îndeplinirea acestui obiectiv o reprezintă echipa medicală care monitorizează și tratează pacientul”, a transmis, sâmbătă reprezentanții Ministerului Sănătății.



Asistenții medicali reprezintă, la nivel mondial, mai mult de jumătate (59%) din personalul implicat în sistemul medical.

"Rolul asistentului medical specializat în diabet si educație terapeutică este important pentru îndrumarea persoanele cu diabet și familiile acestora ca să înţeleagă şi să gestioneze cât mai corect boala”, au mai transmis, reprezentanții Ministerului Sănătății.

În România, conform studiului Predatorr, coordonat de preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, sunt înregistrate 1,8 milioane de persoane cu diabet zaharat, iar în zona Bucovinei prevalenţa este cea mai mare din ţară, de 12,8%.



Ministerul Sănătăţii a mai menţionat că intenționează regândirea programului național curativ prin dezvoltatea unei serii de campanii care să urmărească creșterea nivelului de conștientizare a diabetului zaharat tip 2 și a gravității consecințelor sale, astfel încât populația să fie mult mai atentă la schimbările stilului de viață.

Demarat in 2013, Studiul Naţional PREDATORR oferă o imagine clară asupra situaţiei diabetului zaharat, a bolii cronice de rinichi şi a comorbidităţilor asociate în România. Studiul a fost realizat de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice in parteneriat cu Societatea Romana de Nefrologie, timp de aproape un an şi jumătate, pe un eşantion reprezentantiv de aproximativ 3000 de persoane, din 101 de centre din ţară.