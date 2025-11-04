Ministrul Apărării, anunț înainte de sosirea lui Rutte: „Americanii sunt aici, rămân la Kogălniceanu, la Câmpia Turzii, la Deveselu”

1 minut de citit Publicat la 19:03 04 Noi 2025 Modificat la 19:03 04 Noi 2025

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naționale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți seară, la Antena 3 CNN, că retragerea unor soldați americani din România de către administrația Trump nu înseamnă că prezența SUA în România dispare - „Americanii sunt aici, rămân la Kogălniceanu, Câmpia Turzii, la Deveselu”, a declarat ministrul. Ministrul Apărării face aceste declarații cu o zi înainte de sosirea secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București, în prima sa vizită în țara noastră de când ocupă această funcție.

„E important să ținem minte că americanii sunt aici, rămân la nivelul de dinaintea izbucnirii războiului tocmai pentru că au văzut că și România și celelalte țări europene în ultimii ani au dat mai multă atenție apărării, au investit mai mult. Americanii rămân la Kogălniceanu, la Câmpia Turzii, la Deveselu. Sunt partenerii noștri, America e principalul nostru partener pe apărare. Dânșii ne-au dat un echipament foarte avansat de apărare anti-aeriană care e acum în teste și va fi integrat în planurile noastre operaționale”, a declarat ministrul Apărării, marți, la Antena 3 CNN.

Nicușor Dan îl primește pe Rutte, miercuri

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei, informează Administraţia Prezidenţială. Întâmpinarea şefului NATO va avea loc în jurul orei 13:00.

Vizita lui Rutte are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate. Preşedintele României şi secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum joi.

Pe agenda discuţiilor preşedintelui Nicuşor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare.

În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alţi oficiali români, precum şi participarea la un eveniment de diplomaţie publică.

Vizita lui Mark Rutte are loc și în contextul anunțului retragerii unor trupe americane din România. Președintele Nicușor Dan a declarat că există discuții despre suplimentarea trupelor din țara noastră cu militari NATO.