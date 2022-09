Ministrul Dezvoltării, Attila Cseke: "2,2 miliarde de euro pentru modernizarea clădirilor vechi şi eficienţă energetică"

Sunt 2,2 miliarde de euro puse la dispoziţie pentru proiecte de eficientizare energetică, reducere a riscului la incendiu, consolidare seismică și tranziție către clădiri verzi și inteligente.

În total vorbim despre 4.333 de blocuri de locuințe și clădiri publice care vor fi reabilitate.

Odată finalizate, va însemna o economie de energie mai mare decât producţia anuală a hidrocentralei Vidraru şi vom evita emisii echivalente cantităţii de CO2 reţinut într-un an de 755.000 hectare de pădure.

Invitat în cadrul emisiunii "În faţa naţiunii", ministrul Cseke Attiila a vorbit despre cât de avansate sunt lucrurile pe această direcţie.

"Sunt destul de avansate. Este o componentă a Planului Naţional de Rezilienţă şi Redresare, care eu zic că a funcţionat destul de bine. Suntem după primul apel de proiecte. Practic, am scos la licitaţie pentru potenţialii beneficiari atât unităţi administrativ-teritoriale cât şi alte tipuri de beneficiari, proiecte în valoare de 2.8 miliarde, pentru că am aplicat conform legislaţiei naţionale, o posibilitate de supracontractare cu 30%. Şi, pe ceea ce ne asigură Comisia Europeană, de 2,2 miliarde, am mai adăugat o sumă. Succesul acestei componente este determinată de mai mulţi factori. Această componentă a fost propusă de către Guvern în PNRR-ul României, practic de Ministerul Dezvoltării, în momentul în care noi nu aveam această criză energetică. Această componentă şi-a primit o altă valoare după iarna trecută şi după februarie, în contextul în care ne aflăm. Această necesitate de eficientizare energetică exista şi înainte şi Guvernul a venit cu această propunere către Comisie, de a schimba lucrurile în mod primordial.

Vorbim despre blocuri de locuinţe, parter plus trei etaje minim. Potenţialul beneficiar aici este unitatea administrativ-teritorială, pentru că este foarte greu să discuţi cu asociaţiile (...) Pentru prima dată pe acest tip de investiţie de eficientizare energetică de clădiri, finanţarea este asigurată 100%. Nu există cofinanţare din partea unităţii administrativ-teritoriale a primăriei şi nici din partea locatarilor, adică cel care intră în acest program, vorbesc de o persoană fizică într-un bloc de locuinţe. Va avea un bloc de locuinţe eficientizat energetic, un apartament care va avea o valoare crescută şi o factură scăzută, fără a trebui să investească un leu.

Noi am început să contractăm. Pe "Valul Renovării" avem contracte încheiate de 300 de milioane de lei", a anunţat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.