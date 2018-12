Mircea Badea: E foarte simplu ce s-a întâmplat la interviul cu Ion Iliescu

Continuă controversele în jurul discuției purtate de Ion Iliescu cu jurnaliștii de la Le Figaro.

Din înregistrarea audio prezentată marți seară lipsesc o parte dintre afirmațiile grele care i-au fost atribuite lui Iliescu de presa #rezist. Nu apare explicit legătură dintre fracturile din partid despre care Iliescu vorbește și problemele penale ale lui Liviu Dragnea, chiar dacă acestea sunt menționate ulterior de fostul președinte în dialog.

Dar mai important de atât. În înregistrarea difuzată de un post TV există un fragment care apare pe titrajul în limba română al dialogului purtat exclusiv în franceză, dar care pare să NU se audă pe înregistrare.

Și e un fragment-cheie în materialele prin care Iliescu era proiectat ca atacând dur actualul leadership al PSD.

Modul în care jurnaliștii au decis să manipuleze prin intermediul interviului cu Ion Iliescu a fost comentat de Mircea Badea, pe pasa cu "Sinteza zilei".

"E foarte simplu ce s-a întâmplat la interviul acesta, din punctul meu de vedere. Întrebările reporterului au fost transformate în titluri, ca și cum ar fi fost afirmațiile intervievatului. Adică, la întrebarea 'E nasol și este îngrozitor și este foarte rău?' Iliescu zicea 'Dom'le, lucrurile nu sunt perfecte.' Pac, titlu: 'E îngrozitor, e nasol și e foarte rău'. E ca și cum l-ai întreba pe unul: 'Dar ați curtat-o pe Maricica?' - 'I-am spus odată că are ochi frumoși'. Și titlu după aia: 'Am violat-o în nenumărate rânduri după ce am hărțuit-o sexual trei ani.' Cam asta ar fi. De aia eu m-aș fi așteptat la mai multă maturitate de la "contemporanul lui Burebista", Ion Iliescu. Nu prea se mai dau interviuri așa. Interviurile se dau când te vezi sau te auzi", a spus Mircea Badea.

