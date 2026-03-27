Miruță neagă că 800 de militari americani „răniți” în Iran au ajuns la Mihail Kogălniceanu: „Știri false” și „informații alarmiste”

Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu, din Constanța. Sursa foto: Facebook/Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a respins vineri „știrile false” difuzate online, conform cărora 800 de militari americani răniţi în Iran ar fi fost aduşi cu avioane de transport la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Alertă de alte știri false! În spaţiul online circulă recent o serie de informaţii alarmiste şi complet nefondate care susţin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave de transport având la bord '800 de militari americani răniţi', aceştia urmând a fi distribuiţi în unităţi spitaliceşti din România şi Europa. Infirm categoric aceste informaţii! În realitate, activitatea în cadrul Bazei Mihail Kogălniceanu se desfăşoară conform planificărilor curente, fără nicio situaţie de urgenţă medicală sau logistică de natura celei descrise", a precizat Radu Miruţă, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Apărării a adăugat că acestea sunt dezinformări care „urmăresc să inducă panică şi să submineze încrederea publică în instituţiile statului şi în parteneriatele strategice”.

„Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie şi neîncredere. Vă sugerez să verificaţi informaţiile din surse oficiale înainte de a le distribui. Fiecare distribuire a unei ştiri false amplifică efectele acesteia. România este un partener serios şi predictibil, iar securitatea cetăţenilor săi nu este negociabilă. Adevărul trebuie spus clar şi apărat ferm”, a adăugat Radu Miruţă.