Nicolae Moga, ministrul de Interne, a demisionat

sursă foto: presidency.ro

Nicolae Moga a demisionat de la Ministerul de Interne la doar șase zile după numire.

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a declarat marţi că a decis, în urma unei conversaţii cu premierul Viorica Dăncilă, să se retragă din funcţie pentru a salva prestigiul ministerului.

„În urma unei discuții pe care am avut-o în această dimineața cu doamna prim-ministru am decis să mă retrag din funcția de minstru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituții, în urm activității deficitare ai unor angajați ai săi care au fost destituiți sau urmează să fie sacționați”, a declarat Nicolae Moga într-o declarație de presă.

„În cele șase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaților în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua”, a mai precizat acesta.

Demisia sa vine cu doar jumătate de oră înainte de şedinţa CSAT, pentru a analiza raportul MAI şi datele cu privire la cele două crime din Caracal.