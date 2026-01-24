Nicușor Dan, despre un posibil referendum pe tema unirii cu Republica Moldova. „Nu e cazul”

Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Profimedia Images

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova.

El a declarat, la Focşani, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Unirii, că o astfel de măsură nu se impune atâta timp cât „nu există o voinţă a Republicii Moldova”.

„Nu este cazul atât timp cât nu există o voinţă a Republicii Moldova”, a afirmat şeful statului, citat de Agerpres.

Preşedintele a amintit că România are un angajament faţă de Republica Moldova de a o susţine în parcursul său european.

„Este o chestiune care ţine strict, strict, de cetăţenii Republicii Moldova. România, că reprezint România, România are un angajament faţă de Republica Moldova de a o susţine în parcursul său european. Ăsta este obiectivul pe care cetăţenii Republicii Moldova, prin autorităţile pe care le-au mandatat, îl au. Plus alte chestiuni conexe, cum ar fi energia, conectarea economică şi toate celelalte. Şi România sprijină Republica Moldova în acest context. Respectăm voinţa cetăţenilor Republicii Moldova în obiectivele pe care şi le-au ales. Dacă la un moment dat opinia va fi alta, vom acţiona în consecinţă”, a transmis Nicuşor Dan.