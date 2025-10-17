Nicușor Dan, după explozia din cartierul Rahova: „Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”

Șeful statului a mai precizat că gândurile sale „se îndreaptă către cei răniți și către familiile îndoliate” / Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri seară, că explozia care s-a produs dimineață în blocul din cartierul Rahova din Capitală este „o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple” și că a „solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin”.

El a mai precizat că gândurile sale „se îndreaptă către cei răniți și către familiile îndoliate”.

„Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.

Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile.

Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile. Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă.

Am solicitat institutiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete”, a scris Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Șeful statului a subliniat că această tragedie putea fi prevenită.

„Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită.

Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a încheiat Nicușor Dan.

Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.

Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile.



Este revoltător și… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 17, 2025

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată, arată imaginile filmate la fața locului.

Sunt trei morți, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton.

De asemenea, sunt 13 persoane rănite, care au fost duse la spital. Doi răniți sunt în stare gravă, printre care o fată care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.