Nicușor Dan, mesaj de Paștele Catolic și celor care sărbătoresc Duminica Floriilor: „Să fie prilej de bucurie alături de cei dragi”

<1 minut de citit Publicat la 10:59 05 Apr 2026 Modificat la 10:59 05 Apr 2026

Președintele României, Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 5 aprilie 2026, un mesaj cu prilejul Sărbătorilor Pascale celebrate de creștinii romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici, și al Sărbătorii Floriilor celebrate de ortodocși, greco-catolici, armeni și cultele neoprotestante, informează Administrația Prezidențială.

„Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească.

Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului.

Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea. Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace.

Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți.

La mulți ani celor care își sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”, a declarat președintele Nicușor Dan în încheierea mesajului.