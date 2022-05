Nicușon Dan a prezentat stadiul investițiilor din Capitală. La patinoarul Mihai Flamaropol "putem să continuăm lucrările sau să demolăm ce s-a construit"

"Suntem afectați de blocarea conturilor și de posibilitatea de a plăti. Nu putem să plătim către TCM și nici ei nu pot să plătească către compania italiană care produce tablierul. Sperăm să ne înțeleagă compania", a precizat Nicușor Dan, făcând referire la lucrările care se desfășoară în zona Doamna Ghica din Capitală.

Despre noul patinoar Mihai Flamaropol, primarul a făcut o precizare șocantă: "putem să continuăm lucrările sau să demolăm ce s-a construit", a spus acesta. Asta în condițiile în care de trei ani nu se mai lucrează, proiectul a avansat în șase ani doar până la 25% din construcție iar suma cheltuită a fost de 6 milioane de euro.

Transport: Ne concentrăm pe acele investiții care rezolvă problemele orașului.

Infrastructură de tramvaie: avem o rețea de 150 km din care 100 sunt modernizați la începutul anilor 2000, 50 km nu au fost modernizați. În ceea ce privește cei 50 de km (500 milioane de euro necesari). În momentul în care vor veni noile tramvaie avem nevoie de peroane de 40 de metri. Ele vor circula pe linia lui 41.

Semaforizarea inteligentă: s-a făcut un studiu de prefezabilitate.

În 2 săptămâni vom ieși cu o achiziție pentru studiul de fezabilitate. În prima etapă, în colaborare cu primăriile de sector, vom adaugă intersecții noi pe 5 radiale. În prima etapă vom reconfigura 80 de intersecții.

Trenul metropolitan - cu mult efort s-a făcut un studiu de prefezabilitate pe rețeaua CFR din jurul Bucureștiului să vedem unde putem amplasa stații.

Prima etapă va fi folosirea infrastructurii în zona de nord ce înseamnă 3 linii. Am lansat în consultare de piață studiul de fezabilitate pentru amplasarea peroanelor.

Cele 10 radiale - o asociere cu CJ Ilfov și ministerul transporturilor.

Avem 10 ieșiri principale până la A0. Pentru 4 din cele 10 s-a realizat o analiză de favorabilitate. În luna iunie se va scoate în achiziție primul studiu de fezabilitate (14 luni) cu ieșire din Bd. Timișoara. Poligrafiei, Metalurgiei și Ferentari sunt celelalte ieșiri din cele 4 de mai sus. Sperăm la o finanțare din POIM

Pentru 100 autobuze electrice - banii prin POIM. După verificarea lor, această documentare o să apară pe SEAP.

Am solicitat bani din PNRR pentru 22 de troleibuze. Necesarul de finanțare este foarte mare. Mai avem nevoie de încă 200 tramvaie noi care ne-ar costă 5-600 milioane, dar pentru care încă nu am găsit o sursă de finanțare.

Liniile M4 și M5: noi trebuie să avizam puzurile. La M5 am emis certificatul de urbanism pentru puz și pentru foraje.

Parcarea Pantelimon - S-a finalizat recepția astăzi. Poate fi dată în lucru.

Prelungirea Ghencea: în vara asta terminăm lucrările până la Râul Doamnei.

Mai trebuie să expropriem 400 de locuințe. Demolările vor avea loc în cursul acestui an. Deși avem banii, din cauza conturilor blocate nu putem achita exproprierile. După cum știți, au explodat prețurile în tot ce înseamnă materialele de construcții. Trebuie să reziliem și să reatribuim contractul de la Râul Doamnei încolo.

Termie - avem tronsonul din Ferentari, Mihalache și Progresul. Se va deschide și din zona Pantelimon. Momentan nu avem materii prime. Livrarea va fi făcută la jumătatea lunii iulie. Termoenergetica face reparațiile sale curente.

Reabilitarea a 210 km de rețea pe bani europeni - am scos în licitație, au fost depuse ofertele, într-o luna și jumătate vom semna contractele. Termoenergetica a făcut o achiziție cu o centrală provizorie la Titan. Probabil iarna asta va fi folosită.

Pentru mașinile electrice - vom monta 40 de stații de încărcare și mai urmează 40.

Bucureștiul a avut ani de zile un deficit de finanțare. Nu a știut să atragă fonduri europene. Avem potențial pentru mult mai mult. Avem o oportunitate pentru că nu ne-am împrumutat ani de zile, avem un grad de îndatorare de 8%. Alte capitale au 70-80%. Sper să ne aprobe Guvernul să ne îndatorăm pentru investiții.