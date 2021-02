Patron de restaurant, "soluţie" pentru industria HoReCa: ''Vom proceda şi noi ca minerii din Valea Jiului. Ne baricadăm şi noi 7 zile"

Pandemia de coronavirus a lovit crunt sectorul HoReCa.

După ce au primit posibilitatea redeschiderii restaurantelor cu o capacitate de 30%, foarte mulţi antreprenori au renunţat la această ''ofertă'', din cauza problemelor financiare cu care se confruntă.

De astăzi, intră în vigoare o nouă metodă de raportare a cazurilor de COVID 19, iar focarele din spitale şi centrele de îngrijire vor fi incluse în calculele de raportare a incidenţei coronavirusului.

Capitala şi mai multe judeţe ar putea reveni la scenariul roşu, ceea ce aduce extrem de multe schimbări

Ninel Dănilă, patronul unui restaurant, a intervenit prin telefon la Antena 3, unde a vorbit despre posibilitatea ca restaurantele să fie din nou închise.

''Povestea aceasta, cu îmbracă-te, dezbracă-te deja devine uşor ridicolă. Din punctul nostru de vedere, nu se mai poate întâmpla acest lucru. Deja avem foarte mari probleme. Foarte mulţi antreprenori nu au deschis, iar cei care au deschis şi-au asumat foarte multe riscuri. Noi, la momentul acesta, am început să ne plătim taxele din perioada iunie-decembrie a anului trecut. De abia am ajuns să plătesc luna august. Cum îşi închipuie guvernanţii, că noi o să trecem peste aceste lucruri şi cum o să putem să ne acoperim aceste cheltuieli odată cu măsurile noi pe care vor să le ia în această perioadă. Pe de altă parte, nu am primit niciun grant. Suntem într-o situaţia foarte grea. Am aşteptat acest ajutor din partea Guvernului, el nu a venit, iar în momentul acesta ni se dă o veste extrem de proastă, că s-ar putea să facă un calcul din nou, care să ne ducă în situaţia de a închide. Nu putem să acceptăm acest lucru şi cred că varianta cea mai câştigătoare în momentul acesta, nu este să ieşim în stradă, pentru că atunci când am ieşit, nu am obţinut nimic.

Conform noului mod de calcul, numărul persoanelor care vor protesta va fi limitat.

''Haideţi să procedăm şi noi ca minerii din Valea Jiului''

Păi şi atunci, eu propun o singură variantă. Haideţi să procedăm şi noi ca minerii din Valea Jiului, să ne baricadăm şi noi în locaţiile noastre, stăm şi noi 7 zile fără să închidem şi încercăm să ţinem deschis şi ne asumăm orice. Atenţie, asta nu înseamnă că noi suntem într-o contravenţie cu legea şi încercăm să fim aroganţi şi să nu respectăm Administraţia Locală sau guvernamentală. Dimpotrivă! Vrem să trăim, vrem să existăm. Este o condiţie de existenţă şi cred că o să procedăm şi noi ca acei mineri. Vrem şi noi să trăm şi să existăm, ajutaţi-ne şi pe noi, altfel, o să murim şi noi la fel ca ei.

''Banii au întârziat foarte mult''

Şomajul tehnic pe care l-am primit în prima perioadă în care am fost închişi, au venit după şapte săptămâni. A fost suma aferentă a perioade 16 martie-1 aprilie şi a fost o sumă ridicolă de 300 şi ceva de lei. La fel şi acum, sumele întârzie să vină, angajaţii ne întreabă. Noi am redeschis. Cei care erau în şomaj tehnic au început să lucreze din nou. Suma pe care o plătesc eu pe lună pentru taxele pentru salarii, în jur de 25.000, 200 de lei pe lună pentru salarii. Deci pentru luna august a anului trecut, am primit această sumă. Am primit 300 de lei pe lună pentru şomajul tehnic aferent săptămânilor precedente. 300 de lei pentru angajaţi'', a spus Ninel Dănilă, antreprenor în domeniul HoReCa.

