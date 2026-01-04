Ninge abundent în 14 județe: Traficul e restricţionat pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin. Pe mai multe şosele din Brăila este polei

A nins abundent în mai multe zone din țară. Foto: Colaj Facebook-Meteoplus

Traficul rutier este restricționat, duminică dimineață, pe DN6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, din cauza ninsorilor și a zăpezii depuse pe carosabil, anunță Centrul Infotrafic. Potrivit autorităților, în alte 14 județe se semnalează ninsori, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, pe drumuri acoperite cu strat de zăpadă. În județul Brăila, pe mai multe șosele s-a format polei.

Din cauza precipitaţiilor sub formă de ninsoare şi a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porţiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricţionat pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin. Potrivit autorităților, traficul a fost deviat prin localitate.

Și în judeţele Arad, Argeş, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Prahova, Timiş, Vâlcea şi Vrancea ninge și se circulă pe un carosabil parţial acoperit cu strat subţire de zăpadă.

Pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, pe tronsonul kilometric 49-148, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare, carosabilul fiind umed.

Polițiștii le atrag atenția șoferilor să circule cu prudență, cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum și să se informeze cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care urmează să-l parcurgă.

Autoritățile reamintesc șoferilor obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă.