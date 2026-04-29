Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

1 minut de citit Publicat la 07:35 29 Apr 2026 Modificat la 07:42 29 Apr 2026

Populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian. Foto: Getty Images

Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România, au avut loc în cursul nopții de marți spre miercuri. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Radarele au urmărit 15 drone, însă niciuna nu a pătruns în spațiul aerian românesc.

Potrivit autorităților, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01:10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 01:12, mesaj RO-ALERT.

„În dimineaţa zilei de miercuri, 29 aprilie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.10, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, a transmis, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Potrivit MApN, alerta aeriană a încetat la ora 2.40.

„Radarele de la sol au urmărit două grupuri, formate din şapte, respectiv opt drone, care au lovit localitatea Ismail, din Ucraina. Piloţii aeronavelor F16 au raportat multiple explozii pe partea ucraineana a Dunarii, în zona Ismail”, precizează oficialii ministerului.

La 112 a fost înregistrat un apel pe durata alertei aeriene, un cetățean solicitând mai multe informații, au mai precizat autoritățile.