DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România şi atacuri în Cehia şi Lituania. Sursa foto: Agerpres

Sabotajele ce urmau să aibă loc pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia şi tentativele de atac terorist pe teritoriul Lituaniei, toate sunt acţiuni planificate de un cetăţean străin rezident în Rusia, este concluzia unei echipe comune de anchetă, constituită la iniţiativa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), potrivit Agerpres.

DIICOT a transmis, marţi, într-un comunicat de presă, detalii noi despre cazul lui Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenţiona să arunce în aer obiective strategice din România, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia. Acesta a fost condamnat definitiv în septembrie 2025 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la şase ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la acte de diversiune.

În urma extinderii cercetărilor, DIICOT a descoperit că rezidentul din Rusia care l-a instigat pe columbian a recrutat şi alte persoane pentru acte de sabotaj şi atacuri teroriste în Cehia şi Lituania.

"Pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT - Structura Centrală a reieşit faptul că inculpatul (condamnat definitiv la data de 22.09.2025) a acţionat la instigarea unui suspect, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, care a recrutat şi alte persoane ce au acţionat sau urmau să acţioneze şi pe teritoriile altor state. Astfel, la iniţiativa României, sub egida EUROJUST, în luna martie 2025, s-a constituit o echipă comună de anchetă împreună cu Cehia, Polonia şi Lituania", spune DIICOT într-un comunicat de presă.

În urma cooperării internaţionale şi pe baza probatoriilor administrate, în luna iunie 2025, Tribunalul Municipal din Praga a condamnat la pedeapsa de opt ani de închisoare un alt cetăţean columbian, care la data de 06.06.2024 a incendiat mai multe autobuze aflate într-un garaj din capitala Cehiei.

De asemenea, în luna ianuarie 2026, autorităţile judiciare lituaniene au dispus trimiterea în judecată a 6 inculpaţi acuzaţi de constituirea unui grup terorist organizat, finanţare a unor activităţi teroriste şi două tentative de atac terorist comise în luna septembrie 2024.

"Activitatea echipei comune de anchetă a reliefat că toate aceste acte au fost săvârşite de inculpaţi ce au fost conectaţi la aceiaşi organizatori, au utilizat aceleaşi metode şi au acţionat pentru un obiectiv comun. Activităţile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii", precizează DIICOT.

Murillo Diosa Luis Alfon a efectuat stagiul militar în cadrul forţelor armate columbiene, fiind instruit în activităţi de culegere de informaţii, cercetare - documentare. El s-a deplasat pe teritoriul României în luna iulie 2024, cu intenţia de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

Columbianul intenţiona să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov unde se aflau un depozit de deşeuri reciclabile, precum şi două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale.

Individul a fost prins şi reţinut la timp de poliţişti, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.