”Nu pot să îmi ridic fetița în brațe”. Momentul în care un mire este scăpat de nuntași din brațe. Bărbatul are sechele pe viață

Totul s-a întâmplat pe 9 septembrie 2021 în Băile Felix.după ce mai mulți prieteni petrecăreți l-au luat prin surprindere și l-au aruncat în sus, dar l-au scăpat din brațe. Mirele a ajuns de urgență la spital in localitate.

Ulterior, tânărul rănit a fost transferat la un spital din Germania, unde locuieşte de nouă ani, însă nu şi-a revenit nici în prezent, motiv pentru care a decis să deschidă un proces împotriva celor patru nuntaşi, dintre care unul îi este rudă, iar trei consăteni.

”Ei au râs şi s-au distrat. Dar eu am şi acum probleme şi s-ar putea să am nevoie de o operaţie. Am două vertebre fracturate din cauza acelei glume. Mi-au stricat nunta, la serviciu nu dau acelaşi randament, pentru că am dureri, nu pot să-mi ridic fetiţa de 4 kilograme în braţe, nu pot face nimic.

Dacă stau să socotesc toate cheltuielile, nunta distrusă, tratamentele, faptul că nu mai pot lucra şi s-ar putea să am probleme toată viaţa din cauza lor, acești 20.000 euro reprezintă doar 5% din ce daunele pe care mi le-au provocat”, a declarat bărbatul pentru Adevărul.

Procesul în care celor patru petrecăreţi li se cer daune de 20.000 euro va începe la Judecătoria Oradea.