O asistentă de la Spitalul Judeţean din Sibiu a făcut infarct în timp ce era la muncă

1 minut de citit Publicat la 15:32 08 Noi 2025 Modificat la 16:11 08 Noi 2025

O asistentă de la Spitalul Judeţean din Sibiu a făcut infarct în timp ce era la muncă. FOTO: scjus.ro

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului și a fost salvată de colegii care au intervenit rapid. Acum urmează tratament.

"O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a suferit un infarct în această dimineaţă, în timpul serviciului", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău.



Este vorba despre o femeie în vârstă de 56 de ani.

Potrivit reprezentantei spitalului, colegii asistentei au intervenit rapid şi astfel i-au salvat viaţa.



"Intervenţia rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar pacienta se află în viaţă, sub tratament şi atenta supraveghere a medicilor specialişti. Suntem alături de colega noastră şi de familia ei în aceste momente dificile şi îi transmitem întreaga susţinere şi gânduri de însănătoşire grabnică", a adăugat Cristina Bălău.

Cazul vine într-un moment delicat pentru sistemul medical, după ce doi medici au murit în timp ce erau de gardă.

La Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită fără suflare în timpul gărzii. Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, medicul ar fi avut probleme de sănătate în ultima perioadă.

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, lumea medicală a fost zguduită de moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.