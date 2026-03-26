O dronă rusească s-a prăbușit în România, la 4 kilometri de graniță. Anunțul MApN

O dronă militară lansată de Rusia a pătruns 4 kilometri în spaţiul aerian naţional şi s-a prăbuşit în apropierea localităţii Parcheş, după ce a fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană, informează, joi, Ministerul Apărării Naţionale.
Potrivit sursei citate, în noaptea de miercuri spre joi, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea.
Două aeronave F-16 au decolat la ora 00:16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei aeriene.
Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00:35 un mesaj RO-ALERT.
La ora 00:44, o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană a pătruns în spaţiul aerian naţional pe distanţa de aproximativ 4 kilometri, apoi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, în afara zonei locuite, precizează MApN.
O autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, unde au descoperit o porţiune de vegetaţie arsă şi resturi de dronă.
Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.
Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.