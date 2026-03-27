O femeie a fost găsită înecată în lacul Herăstrău. Ipotezele anchetatorilor după ce trupul a fost văzut plutind cu fața în jos

Publicat la 17:02 27 Mar 2026 Modificat la 17:05 27 Mar 2026

O femeie a fost găsită vineri înecată în lacul Herăstrău din Capitală. Autoritățile se află la fața locului pentru a ancheta incidentul, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Femeia, în vârstă de aproximativ 50 de ani și încă neidentificată, a fost transportată la Spitalul Elias în timp ce echipajele medicale continuau manevrele de resuscitare.

Inițial, echipajul SMURD care a sosit la fața locului a aplicat protocolul de resuscitare, având în vedere că trupul femeii a fost văzut de către mai mulți trecători din parcul Herăstrău în lac. Acesta plutea pe suprafața apei, în apropiere de zona în care se află Berăria H.

Paramedicii au desfășurat o misiune contracronometru pentru că din primele date, femeia era inconștientă și nu prezenta semne vitale.

În urma incidentului urmează să se deschidă o anchetă penală pentru a stabili în ce condiții a ajuns această femeie în lacul Herăstrău. Criminaliștii vor încerca să afle dacă este vorba despre o crimă, o tentativă de suicid sau un accident.