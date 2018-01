O nouă metodă de înșelăciune face victime în România. Pui mâna la portofel fără să-ți dai seama

foto: Agerpres

O nouă metodă de înșelăciune face victime în România.

Mai multe persoane din Vaslui au fost, zilele trecute, victimele unei escrocherii. Un bărbat le-a bătut la ușă, dându-se drept un vecin de la o scară alăturată și, sub pretextul că soția i-a murit, a cerut diferite sume de bani, pentru “a avea cu ce-și îngropa consoarta”, notează vremeanoua.ro.

“Într-o searã, pe la ora 19.00, am auzit soneria de la intrare. Am deschis, iar în fata usii era un bãrbat la vreo 50 de ani, cu barbã. M-a salutat dupã care mi-a zis cã e vecinul de la scara C. Eu nu-mi cunosc toti vecinii din bloc, asa cã l-am ascultat. A început sã-mi povesteascã cã i-a murit sotia într-un accident, cã nu are cu ce sã o îngroape, apoi m-a întrebat dacã nu-l pot ajuta cu 10-20 de lei. Mi-a spus cã si la celelalte scãri oamenii au început sã strângã bani. M-a convins. Am luat portofelul, am scos 20 de lei si i-am dat. S-a uitat în portofelul meu, a vãzut cã am bani, apoi a început sã înfloreascã povestea. Cã sotia lui e la morgã, cã are nevoie de bani sã o scoatã de acolo. I-am mai dat 20 de lei, în total 40 de lei. Mi-a multumit si apoi a plecat. În momentul ãla nu mi-am dat seama cã am fost pãcãlitã. A trecut o zi, douã, eu cu ochii pe geam sã vãd ce vecinã a mai murit. N-am vãzut nimic. Dupã câteva zile m-am întâlnit cu o vecinã, care mi-a zis cã si ea i-a dat bani acelui bãrbat si cã am fost escrocate, cã s-a interesat ea si nu murise nimeni. Spun asta la ziar ca altii sã fie mai atenti, sã nu pãteascã ce am pãtit eu”, a declarat una dintre victimele teparului.

Aceasta nouă metodă de escrocherie i-a determinat pe mulți dintre vecinii bărbatului să stea cu ochii pe geam pentru a vedea cine a murit în bloc, iar abia când și-au dat seama că au fost păcăliți, oamenii au alertat autoritățile.