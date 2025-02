Presa din SUA: Omul care l-a „inventat” pe Călin Georgescu. Cine este Roland Schatz, actualul mentor și finanțator al lui Georgescu

Roland Schatz, un om de afaceri austriac și critic deschis al lui Donald Trump, este actualul mentor și finanțator al lui Călin Georgescu. Foto: Agerpres

Roland Schatz, un om de afaceri austriac și critic deschis al lui Donald Trump, este actualul mentor și finanțator al lui Călin Georgescu. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul american de investigații Frank Parlato, într-o analiză publicată în Artvoice referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din România. Schatz este cunoscut, de asemenea, pentru susținerea Kamalei Harris în campania electorală din 2020.

„Daunele provocate politicii americane de Trump sunt mult mai mari decât cele produse în timpul administrației George W. Bush”, a declarat Schatz, citat de jurnalistul american.

De asemenea, pe platforma LinkedIn, Schatz a afirmat despre Trump că este „un tip dat afară de la job în urmă cu 4 ani, cu cea mai mică rată de încredere de la Jimmy Carter încoace”.

Rolul lui Schatz în campania lui Călin Georgescu este adus în discuție în contextul recentelor declarații făcute de vicepreședintele SUA, JD Vance, legate de anularea alegerilor din România.

Pe 14 februarie, JD Vance declara că alegerile din România au fost anulate „pe baza suspiciunilor unei agenții de informații” și a criticat lipsa de pregătire în fața unor astfel de atacuri.

Frank Parlato detaliază că serviciile de informații române, sprijinite de Comisia Europeană și de mai multe țări NATO, au utilizat un software bazat pe Inteligență Artificială, numit Osavul, pentru a analiza campania electorală a lui Georgescu. Softul a arătat că 85% din conținutul online pro-Georgescu era generat de boți și profile false. Analiza acestor operațiuni a condus la domenii de email rusești, precum rambler.ru, se arată în articolul publicației americane despre campania electorală din România.

Omul care l-a „inventat” pe Călin Georgescu

Investigațiile au dezvăluit că nu a fost vorba exclusiv de AI. Au fost implicați și oameni, precizează Parlato.

Unul dintre cei mai importanți susținători ai campaniei a fost Elena Shmeleva, co-manager al campaniei prezidențiale a lui Vladimir Putin din 2018, care a colaborat cu Schatz în cadrul companiei rusești LLC Media Tenor, înființată pentru a colecta date despre impactul mass-media (inclusiv social media) asupra populației din Europa de Est.

Printre susținătorii lui Georgescu se numără și:

Alexey Komov , membru al World Congress of Families, o organizație susținută de Kremlin, creată pentru a infiltra rețelele conservatoare din SUA și Europa, și oligarhul rus Konstantin Malofeyev.

, membru al World Congress of Families, o organizație susținută de Kremlin, creată pentru a infiltra rețelele conservatoare din SUA și Europa, și oligarhul rus Konstantin Malofeyev. Petre Răcănel , fost diplomat român devenit agent pro-Kremlin.

, fost diplomat român devenit agent pro-Kremlin. Ilan Șor , om de afaceri și politician moldovean, cunoscut pentru implicarea sa în frauda bancară de un miliard de dolari din Republica Moldova și pentru legăturile sale cu Rusia.

, om de afaceri și politician moldovean, cunoscut pentru implicarea sa în frauda bancară de un miliard de dolari din Republica Moldova și pentru legăturile sale cu Rusia. Igor Dodon , politician moldovean pro-Kremlin.

, politician moldovean pro-Kremlin. Horațiu Potra , agent al serviciilor de informații ruse și mercenar implicat în operațiuni militare în Africa, asociat cu fostul ambasador Valeri Kuzmin.

, agent al serviciilor de informații ruse și mercenar implicat în operațiuni militare în Africa, asociat cu fostul ambasador Valeri Kuzmin. Oligarhul rus Alisher Usmanov , care i l-a împrumutat lui Georgescu pe bodyguardul său, Adrian Mandea, pentru protecție.

, care i l-a împrumutat lui Georgescu pe bodyguardul său, Adrian Mandea, pentru protecție. GRU, agenția de informații militare a Rusiei, prin intermediul lui Constantin Bogdan Vacusta, membru al grupării „The Young Crows”.

Însă omul despre care se spune că l-a „inventat” pe Georgescu, Roland Schatz, a jucat un rol major în promovarea acestuia pe scena internațională.

Roland Schatz, om de afaceri austriac. Foto: World Urban Forum

Georgescu a fost afiliat institutului United Nations Global Sustainable Index Institute (UNGSII), o entitate fără legături oficiale cu ONU, al lui Schatz. Acesta i-a oferit lui Georgescu titlul de director al fundației UNGSII între 9 iulie 2016 și 14 decembrie 2016.

Georgescu a scris în CV-ul său că a fost director executiv și consilier special al directorului general al biroului ONU din Geneva.

În realitate, el a fost doar director executiv al falsului institut United Nations Global Sustainable Index Institute al lui Schatz.

De asemenea, nu a fost niciodată membru oficial al Clubului de la Roma, așa cum a pretins.

În schimb, el a fost asociat cu grupul cu un nume similar, Friends of the Club of Rome Romania, care nu are nicio legătură oficială cu Clubul de la Roma.

Georgescu a mai susținut că a fost secretar al lui Mircea Malița, în cadrul Fundației Universității Mării Negre. Fiica lui Malița afirmă că Georgescu minte când spune că i-a fost secretar academicianului, deși cei doi se cunoșteau.

Relația dintre ei s-a rupt definitiv după ce Georgescu a furat 3.000 de cărți de vizită de la Fundația Universității Mării Negre și nu le-a mai returnat.

Istoricul român Matei Udrea a declarat: „Călin Georgescu nu a lucrat niciodată pentru ONU, nu a fost niciodată membru al Clubului de la Roma și nu a fost niciodată susținut de Mircea Malița. Fals, fals, fals. Întreaga sa biografie este o fabricație.”

Schatz evită să călătorească în România

Schatz, cel care a construit CV-ul prezidențial al lui Georgescu, a fost condamnat pentru deturnare de fonduri, fraudă în faliment, furtul contribuțiilor la asigurările sociale și pensii ale angajaților, precum și declarații false în Bonn, Germania.

În iulie 2010, Schatz a primit o pedeapsă cu suspendare de 22 de luni.

După ce România a anulat alegerile, Schatz a publicat un articol în Frankfurter Allgemeine Zeitung, parte a grupului Tenor Media, în care l-a prezentat pe Georgescu drept o victimă, nu un agent susținut de Kremlin, și a anunțat că acesta ar putea fi arestat.

Conform unor rapoarte, Schatz evită România de teamă să nu fie arestat.