OUG pentru plafonarea prețurilor la energie, modificată în Senat

Proiectul de lege a fost aprobat de Senat cu 87 de voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” și 35 abțineri.

„Suntem în fața OUG ce modifică plafonarea, compensarea și felul în care românii vor trecere peste această iarnă. În afara multelor vorbe care nu influențează cu nimic viața românilor, sunt amendamente importante care se referă, de exemplu, la persoanele care au o anumită suferință medicală și care trebuie să primească un tratament ce necesită aparate cu un consum mare de energie, cum ar fi aparatele de ventilație. Acestea, din păcate, au fost uitate înainte, potrivit Mediafax.

De asemenea, a fost o discuție foarte mare referitoare la plafon. (...) Această categorie de oameni care anul trecut au consumat mediu mai mult de 300 de kWh și care nu ar fi intrat sub incidența plafonării, sperăm să îi includem și pe ei în plafonul de 0.8 și să-i stimulăm să economisească”, a arătat Radu Oprea (PSD).

El mai spune că un alt amendament prevede introducerea operatorilor de apă-canal sau de transport în comun în lista beneficiarilor de prețuri plafonate la un leu pe kwh.

„De asemenea, au fost introduse codurile CAEN care, în afara industriei alimentare, sunt și cele agricole și pescuit. Lăcașurile de cult intră în plafonare”, încheie Oprea.

Sorin Bumb (PNL) a respins acuzațiile potrivit cărora „legea s-a făcut peste noapte”.

„Sper ca aceste modificări să fie în sprijinul tuturor categoriilor de consumatori. În mod cert, statul nu o să poată subvenționeze absolut toate categoriile de consumatori”, adaugă Bumb.

„E o veche vorbă din bătrâni, carespune că atunci când mai multă lume îți spune că ești beat ar fi mai bine să te duci să te culci. Așa a fost și cu ordonanța asta pentru că absolut toată lumea a avut aceeași reacție. Toți au spus că ordonanța de urgență e o greșeală și va produce un haos suplimentar în piața de energie și va avea consecințe extrem de grave. Această OUG nu e decât încă una dintr-un șir de bâlbâieli. (...) Ptractic, mai mult, au apărut analize care arată cu calcule că principalul beneficiar al creșterii prețului la energie e chiar statul român. Statul este cel mai mare băiat deștept din energie și a încasat cam 75% din sumele suplimentare”, a apreciat Cristian Bordei (USR).

USR ceruse retrimiterea proiectului la comisie.

„Azi (marți - n.r.) Parlamentul a fost în mod clar umilit. Guvernul, Ministerul de Finanțe, dl. Ciucă, dl Câciu au sfidat, nefiind în stare să vină în comisie. Nu ne putem permite să continuăm să avem găuri în buget, fără a avea măcar un punct de vedere al guvernului privind impactul bugetar. Solicit retrimiterea la comisie până miercuri”, a spus Radu Mihail (USR).

Supusă la vot, solicitarea a fost respinsă cu 58 de voturi „împotrivă” și 33 „pentru”.

Raportul comisiilor de specialitate a fost de adoptare.

Anterior, președintele Comisiei economice, Daniel Zamfir (PSD) a spus că au fost adoptate 40 de amendamente.

„Ordonanța a fost foarte superficial făcută, din păcate. Regret că ministrul Energiei nu a venit să susțină aceste lucruri. Ceea ce cred că este foarte important este că am făcut, am scos o lege care așează mult mai bine piața energetică. Aceste amendamente pe care noi le-am susținut, anume subvenționarea prețului energiei pentru lăcașele de cult, pentru producătorii de medicamente și am introdus și serviciile publice. Scopul principal al legii este să calmăm piața de energie. Să încuajăm ca aceste entități, gen aeroporturi, să fie încurajați să încheie contracte bilaterale. (...) Statul român nu e sac fără fund, statul român nu poate acoperi absolut toate nevoiele din piață, dar prin acest mecanism de impyulsionare a contractelor bilaterale credem că piața energetică se vor stabiliza, iar prețurile vor fi acceptabile”, spunea, după ședința comisiei economice, Daniel Zamfir.