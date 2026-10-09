Pachete de până la 11.500 de euro pentru străinii care vor să împuște urși în România. „Vor vâna urșii trofeu. E o lege rușinoasă”

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

La doar câteva zile după ce președintele a promulgat legea care dublează cotele de urși ce pot fi împușcați, pe internet au apărut deja oferte prin care vânători din străinătate sunt invitați în România pentru a vâna urși bruni, cu pachete care pornesc de la 1.500 de euro și cu o taxă de trofeu care ajunge la 10.000 de euro pentru cel mai mare exemplar.

Legea a fost adoptată cu scopul declarat de a preveni și combate atacurile urșilor asupra oamenilor și a bunurilor acestora, după o perioadă în care animalele au ajuns tot mai des în localități. Actul normativ a avut însă un parcurs lung și disputat, fiind retrimis Parlamentului și contestat de președinte la Curtea Constituțională, înainte de a fi promulgat în cele din urmă.

Una dintre firmele care promovează astfel de excursii, a anunțat pe Facebook, chiar în ziua promulgării, pe 5 octombrie, că noua lege stabilește pentru 2026 o cotă de 859 de urși bruni pentru prevenție și 110 urși pentru intervenție, adică 969 de exemplare în total, și că aceleași prevederi se vor aplica și în 2027. În aceeași postare, compania le transmite vânătorilor străini că, pentru cei care așteptau o certitudine înainte de a-și planifica excursia în România, așteptarea s-a încheiat.

Pe site-ul firmei, pachetul de bază pentru vânătoarea de urși bruni în România pornește de la 1.500 de euro și include asistență la aeroport pentru introducerea armei în țară, transportul până în zona de vânătoare și înapoi, cazare în cameră single, în hoteluri de trei sau patru stele ori în cabane de vânătoare, toate mesele, licența și permisul de vânătoare, însoțitor pe toată durata șederii, certificatul veterinar, asigurarea de vânătoare și pregătirea și ambalarea trofeului.

Taxa pentru un trofeu de urs brun ajunge la 10.000 de euro

Nu sunt incluse în preț biletele de avion, băuturile alcoolice, certificatul CITES (documentul obligatoriu pentru scoaterea din țară a trofeelor provenite de la specii protejate – n.r.), transportul trofeelor în străinătate, închirierea unei arme, la 50 de euro pe zi, și, cel mai important, taxa de trofeu, care pentru cel mai mare urs brun ajunge la 10.000 de euro. Oferta este însoțită de o fotografie în care doi vânători pozează cu armele lângă mai mulți urși împușcați, așezați unul lângă altul.

Cristina Lapis, fondatoarea sanctuarului de urși Liberty de la Zărnești, spune, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că legea a fost pregătită printr-o campanie împotriva acestor animale.

„În ultima vreme s-a făcut o campanie foarte agresivă împotriva urșilor, tocmai pentru a se putea ajunge la votarea acestei legi, pe fondul discursului că, între om și urs, trebuie să salvăm omul”, a precizat ea.

Lapis consideră că ofertele apărute pe internet arată adevăratul scop al legii și compară situația cu vânătorile de urși din perioada comunistă.

„Chiar și președintele a cedat până la urmă și a promulgat această lege, care este o lege rușinoasă, iar ceea ce vedem pe internet depășește imaginile pe care le vedeam cu Ceaușescu și spuneam: «Ia uite ce face Ceaușescu cu urșii!». Pentru că acum, într-adevăr, această lege este făcută pentru vânătoarea de trofee”, a precizat ea.

Fondatoarea sanctuarului susține că autoritățile nu au luat măsurile de bază pentru a ține urșii departe de oameni, iar multe dintre incidente au fost, în opinia sa, provocate chiar de comportamentul oamenilor.

„Ceea ce este păcat e că nu s-a făcut absolut nimic pentru a se evita acest conflict care, de cele mai multe ori, a fost provocat. Adică, atunci când lași oamenii pe marginea drumului să se oprească să dea mâncare urșilor, asta înseamnă că permiți să se întâmple accidente; la fel și atunci când lași pubelele de gunoi la îndemâna urșilor, gata servite cu mâncare, ca și când i-ai invita la masă”, a precizat Cristina Lapis.

Ea amintește că România a avut la dispoziție bani europeni pentru a preveni conflictul dintre oameni și urși: „România a primit bani, fonduri serioase de la Uniunea Europeană, pentru a lua toate măsurile necesare evitării acestui conflict”.

Potrivit lui Lapis, în loc ca situația să fie gestionată, lucrurile au fost lăsate să se agraveze an de an: „În plus, în afara faptului că nu s-a făcut absolut nimic de ani de zile, dimpotrivă, s-au permis din ce în ce mai multe lucruri care, sigur, aveau să aducă situația în momentul acesta”.

Cel mai grav aspect, spune fondatoarea sanctuarului de la Zărnești, este transformarea urșilor într-o sursă de profit.

„Dar ceea ce este mai grav este să vânezi trofee; adică România nu mai are nimic de vânzare. Am ajuns acum să vindem și urșii din pădure pe care îi mai aveam”, a adăugat ea.