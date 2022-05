Părinții Rebecăi, fetița suspectă de o boală genetică extrem de rară la ficat, au făcut primele declarații după transplantul micuței

”Suntem foarte optimiști. Am văzut că ea este o luptătoare, dacă a trecut ea de această operație grea o să treacă și de recuperare. Totul o să fie bine. Avem încredere!

Cele cinci ore ale operației au trecut foarte greu. Nu numai cele cinci ore ci toată ziua, am așteptat cu sufletul la gură să aflăm o veste dacă este bine, dacă a intrat în operație.

Ne-au spus că încă nu este stabil dacă are boala Wilson, pe data de 10 mai vor ieși analizele și se va afla sigur, dar știți cum este... Chiar dacă o are, chiar dacă nu o are, transplantul hepatic tot trebuia făcut”, au declarat părinții Rebecăi.

Mâine este Ziua fetiței, dar din păcate aceasta nu va avea parte de nimic deosebit.

”Nu o să pregătim nimic acum, nici nu este momentul. O să pregătim acasă, în ziua în care o să ajungem cu ea. Ne gândim demult la surpriza aceasta dar așteptăm acum. Suntem și noi optimiști, odată cu transplantul am fost puțin mai bine, chiar am dormit puțin, ca în nicio seară până acum. Nu prea am mai putut să dormim în ultima vreme Dar aseară am dormit”, au mai povestit aceștia.

Salvarea a venit de la un tânăr de 17 ani

Vestea salvatoare a venit în ultima clipă

”A fost un donator de 17 ani, ceea ce a permis să se preleveze mai multe organe, a trebuit să mergem cu elicopterul până acolo și înapoi cu organul pentru a ajunge la timp pentru a putea fi transplantat”, a spun medicul Vitachki Guenadiy.

”Mulțumim foarte, foarte, foarte mult familiei donatorului, nu există cuvinte de mulțumire”, spune tatăl Rebecăi.

Cei doi părinți mai au acasă o fetiță în vârstă de un an și jumătate.