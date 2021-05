Părinții protestează în Piața Victoriei pentru oprirea vaccinării copiilor. Protestatar: ”Nu cunoaștem efectele adverse nici măcar la adulți”

„Noi am anticipat de mult că nu va fi obligatoriu, dar va fi constrângătoriu, și am anticipat de mult că acest vaccin va fi pe repede înainte, că nu se va încheia studiul de faza 3. Asta înseamnă că noi nu cunoșteam efectele adverse nici măcar la adulți în ceea ce privește sistemul reproducător, inflamația miocardului, a pericardului, în ceea ce privește acele cheaguri care au apărut. (...)

Noi mai anticipăm ceva și vă vom spune ce se va întâmpla în toamnă. Vor exista constrângeri de acces în colectivitate și în sistemul public și privat de educație a copiilor ai căror părinți nu vor fi de acord. Am informații foarte clare că diriginții deja fac liste cu cei care vor să se vaccineze. Am informații foarte clar că se fac tot felul de presiuni pe părinți în sensul vaccinării copiilor. (...)

Domnul Gheorghiță a spus că dacă vor exista reacții adverse respectiv miocardită și pericardită, copilul să nu mai ia a doua doză. Indirect, dânsul a recunoscut că are informații relative la aceste reacții adverse. RAPI, acest sistem de monitorizare a reacțiilor adverse, acest sistem de monitorizare a Reacțiilor Adverse Postvaccinare Indezirabile, nu este supravegheat activ cum este VAERS în statele unite. Ne-a spus INSP-ul că nu este monitorizat activ, ceea ce înseană că datele alea se colectează undeva, dar nu există niciun audit. (...)

Dacă nu știm efectele adverse pentru noi, ca adulți, cum putem ști efectele adverse fără monitorizare pe cel puțin 5-10 ani legate de infertilitate la copii.”, a declarat Aurelian Popa, tată a doi copii, aflat în Piața Victoriei, pentru Antena 3.

Părinții care protestează în Piața Victoriei mai spun că acești copii care merg la școală fizic nu răspândesc virusul și că sunt mai multe studii în acest sens făcute în străinătate.

Președintele Asociației Părinților: ”Nu am cum să mă opun dacă vaccinul nu este obligatoriu prin lege”

Iulian Cristache, Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți a asistat la mai multe discuții conflictuale între părinți pe tema vaccinării copiilor și a declarat pentru Antena 3 că nu poate acționa atâta timp cât vaccinarea copiilor nu este obligatorie prin lege.

„În caliatatw de președinte la nivel de federație (n.r. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți) trebuie să am un punct de vedere obiectiv, și nu personal. Atâta timp cât acest vaccin nu este obligatoriu prin lege, atâta timp cât nu apar constrângeri de a participa la lecții, la cursuri, nu am cum să vin cu un comunicat și să mă opun din acest punct de vedere. Dacă statul obligă atunci este o altă problemă, dacă statul nu obligă nu am cum să intervin. Dacă familia vrea să își vaccineze copilul pentru că este sigură că ăsta este singurul mod prin care poate să revină la o viață normală, cum să mă duc eu ca președinte de federație să fac o adresă către guvern și să le spun să interzică vaccinarea copiilor? (...) Nu are cum ministerul să vină cu o obligativitatea atâta timp cât acest vaccin nu este introdus în schema obligatorie.”, a spus Iulian Cristache pentru Antena 3.

Maraton de vaccinare pentru copii pe 1 iunie

Florin Cîțu îi îndeamnă pe părinți să își imunizeze copiii. Declarația premierului vine în contextul maratonului de vaccinare desfășurat cu ocazia Zilei Copilului. Pe 1 iunie vor fi vaccinați doar adolescenții mai mari de 15 ani.

"Din 1 iunie vom putea să vaccinăm și adolescenții. Îi încurajez pe părinți să ia cea mai bună decizie pentru copiii lor, dar trebuie să înțelegem că e nevoie de cât mai multe persoane pentru a trece de pandemie (...) Suntem printre primele țări, nu știu dacă există foarte multe programe guvernamentale în care se vorbește despre inteligență emoțională, programul abordează și teme precum anxietate, depresie la copii.

Îmi pare bine că avem un program guvernamentale și specialiști (...) foarte multe dintre concluzii vor fi susținute prin programe ce vor fi implementate de Ministerul Muncii", a spus Florin Cîțu, înainte de începerea campaniei de vaccinare pentru adolescenți.

Gheorghiță: "Au un risc crescut să facă forme grave de boală"

Vaccinarea copiilor care au afecțiuni cronice este vitală, spune coordonatorul campaniei de vaccinare. Medicul a explicat că minorii riscă să facă o formă mai gravă de COVID-19 și că, în unele cazuri, se poate ajunge și la deces.

Pentru copiii cu sindromul Down riscul de deces crește de 10 ori, spune medicul militar. Potrivit lui Valeriu Gheorghiță, vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani ar urma să înceapă mâine.

”Avem copii cunoscuți cu afecțiuni cronice, afecțiuni care îi expun unui risc crescut să facă forme grave de boală și chiar decese. Și aici mă refer la copiii cu afecțiuni neuropsihiatrice. De pildă, sindromul Down crește de 10 ori riscul de deces din cauza maladiei COVID-19. Obezitatea, bolile cronice renale, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, diabetul de tip I care este întâlnit încă de la vârstă fragedă, sunt afecțiuni care expun acești copii unor riscuri de complicații prin maladia COVID-19.

Reacțiile adverse înregistrate sunt similare cu grupul 16-25, cel mai frecvent s-a înregistrat disconfort la locul de administrare, stare de oboseală, durere de cap, dureri musculare, dureri articulare, dureri articulare și în anumite cazuri febră, frison, dar toate au fost de intensitate ușoară, medie și care au fost pasagere sub tratament simptomatic” a declarat Valeriu Ghorghiță.

