Parlamentarii AUR au părăsit Parlamentul

"Vin din păcate din judeţul Hunedoara unde am fost chemaţi şi de lucrătorii de la Termo Mintia, şi de minerii din Valea Jiului, am fost chemaţi și în Gorj de minerii de la Complexul Energetic Oltenia pentru că bătaia de joc a atins cote maxime. Grupul parlamentar AUR va părăsi sala de şedinţe în semn de solidaritate cu minerii din valea Jiului şi cu toţi lucrătorii din domeniul energetic pentru că, din păcate, domnule Cîțu acest Guvern nu are o strategie, o viziune, un plan pentru România.

Şi pentru că, din păcate, în afară de lozinci,de minciuni, pentru că la conducerea complexelor energetice s-a tot perindat clasa noastră politică nu aveam cu ce să îi bucurăm pe aceşti oameni. Și în spirit de solidaritate cu ei, pentru că nu cred minciunile doamnei Turcan şi pentru ca ei încă sunt la ora asta în mină, din păcate, pentru că este forma lor de protest extrem prin care îşi pun viaţa în pericol, noi cei de la AUR vom părăsi aceste dezbateri. Poate vă veţi trezi domnule Citu şi veţi înţelege că românii au nevoie de soluţii și ce le oferiți dvs., închiderea minelor, locuri de muncă încă trei luni, ce predictibilitate... vreți să le oferiți cursuri de reconversie socială? Nu există aceste cursuri. Minerii de astăzi care încă mai au forță de muncă vor ajunge culegători de sparanghel în Germania", a spus George Simion.

