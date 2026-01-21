Parlamentul European a votat pentru schimbarea regulilor companiile aeriene. Pasagerii vor primi noi drepturi

Votul vine după mai mult de un deceniu de blocaj în actualizarea legislației europene, aplicabilă inițial din 2004. Foto: Getty Images

Parlamentul European a votat astăzi în favoarea noilor norme privind drepturile pasagerilor aerieni. Conform regulilor adoptate, pasagerii vor putea lua fără costuri suplimentare o geantă, un rucsac sau un laptop și un bagaj de cel mult 7 kilograme, cu dimensiuni totale de 100 de centimetri. Noile prevederi introduc totuși și alte facilități, iar acestea vor intra în vigoare după aprobarea finală de către statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, Parlamentul European a votat în favoarea noilor norme privind drepturile pasagerilor aerieni. Noile reguli prevăd ca pasagerii să poată lua, fără costuri suplimentare, o geantă, un rucsac sau un laptop și un bagaj de cel mult 7 kilograme, cu dimensiuni totale de 100 de centimetri.

Noile prevederi introduc și alegerea gratuită a locurilor pentru familiile cu copii sub 14 ani și pentru însoțitorii persoanelor cu mobilitate redusă, eliminarea taxelor pentru corectarea greșelilor de nume la check-in și păstrarea opțiunii între cartea de îmbarcare digitală și cea tipărită.

Votul vine după mai mult de un deceniu de blocaj în actualizarea legislației europene, aplicabilă inițial din 2004.

Un punct major al acestor modificări îl reprezintă compensațiile pentru întârzieri. Parlamentul European își dorește păstrarea compensațiilor de până la 600 de euro dacă zborul are o întârziere mai mare de 3 ore, în timp ce Consiliul UE și companiile aeriene vor ca valoarea acestei compensații să scadă până la cel mult 500 de euro, iar ea să fie acordată doar dacă zborul are o întârziere mai mare de 4 sau chiar 6 ore.

„Rezultatul dezbaterilor și votului pe drepturile pasagerilor aerieni a transmis un mesaj foarte clar. Drepturile pasagerilor aerieni nu pot fi reduse. Așadar, în cazul întârzierii zborurilor, pragul compensațiilor finaciare rămâne cel de 3 ore, cu despăgubiri între 300 și 600 de euro”, spune europarlamentarul Ștefan Mușoiu.