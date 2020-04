În filmări se pot vedea niște obiecte zburătoare care se deplaseză extrem de repede. În două dintre cele trei filmări, se aud angajații departamentului care se miră de viteza cu care se mișcă obiectele neidentificate. Una dintre voci speculează că ar putea fi vorba despre o dronă.

Pentagonul a decis să publice aceste imagini, după ce ele au fost expuse anul trecut în septembrie și au stârnit un val de curiozitate la nivel mondial. Anunțul oficial a fost făcut „pentru a lămuri că aceste imagini sunt reale”.

Anul trecut, oamenii din întrega lume s-au întrebat dacă aceste filmări sunt sau nu reale sau dacă mai este vreo parte ascunsă în videouri care nu a fosrt publicată. Mulți au speculat că ar putea fi vorba despre OZN-uri, informează CNN.

„După o analiză amănunțită, departamanetul a autorizat publicarea acestor filmări care nu dezvăluie nicio informație sensibilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sue Gough.

Pentagon declassifies footage of UFO’s caught by US Navy pilots 2004-2015 in order to dispel any stigma around reporting sightings by pilots pic.twitter.com/IcRpc7X5nP