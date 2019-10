Percheziţii în Braşov şi Prahova într-un dosar de infracţiuni de abuz în serviciu. Prejudiciul este uriaş

Foto: www.facebook.com/Fortele Speciale Politia Romana

Poliţiştii braşoveni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, efectuează, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de lei.



"În această dimineaţă (marţi dimineaţa n.r.), poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează trei percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Braşov şi Prahova, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la valoarea de aproximativ 1.000.000 lei", se arată într-un comunicat remis Agerpres de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.



Conform sursei citate, cu ocazia efectuării percheziţiilor "se vor ridica documente şi se vor efectua activităţi procedurale, ce se impun pentru stabilirea situaţiei de drept".