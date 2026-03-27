Percheziții la sediul DSU. Telefoanele mai multor angajați au fost ridicate de procurori

Șeful DSU, Raed Arafat. Foto: Agerpres

Procurorii militari au făcut vineri percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), într-un dosar privind suspiciuni de muncă fictivă în cazul mai multor medici, potrivit observatornews. Telefoanele mai multor angajați au fost ridicate de procurori, a transmis DSU, într-un comunicat de presă.

Procurii au ridicat mai multe documente și dispozitive de la DSU, printre care și telefoanele mai multor angajați. Concret, în dosar există suspiciuni de muncă fictivă în cazul mai multor medici de la Spitalul Floreasca și alte spitale din București și din țară, arată sursa citată.

Raed Arafat, șeful DSU, nu a dorit să comenteze acțiunea procurorilor.

„O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat, pentru sursa citată.

DSU a transmis, ulterior, că acțiunea face parte dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, precizând că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză.

„În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate.

Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză, sens în care vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt.

Totodată, reafirmăm angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin”, a transmis DSU, vineri seara.