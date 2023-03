Petre Daea: "Preţurile produselor alimentare s-au liniştit, o parte dintre ele au scăzut"

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, declară că preţurile produselor alimentare s-au liniştit şi vor continua să scadă.

Sursa foto: Hepta

"Eu spun că preţurile s-au liniştit, o parte din ele au scăzut. Dumneavoastră la televizor daţi în fiecare seară şi iată că aseară era la un post de televiziune, nu spun la care şi nici nu spun care supermarket a anunţat că s-au făcut reduceri de preţuri, iar dumneavoastră aţi făcut această publicitate şi bine că aţi făcut-o, ca să ştie oamenii.

Iată un semnal bun şi din acest punct de vedere am siguranţa că şi celelalte preţuri vor avea acelaşi comportament de scădere la produsele care sunt acum pe piaţă", a declarat, miercuri, Petre Daea, la Târgul de Primăvară din curtea ministerului.

Întrebat care este părerea sa în legătură cu preţurile ridicate ale trufandalelor din pieţele româneşti, Petre Daea a răspuns că are nu doar o părere ci şi o explicaţie, scrie Agerpres.



"Sigur că am o părere, am şi o explicaţie în acelaşi timp, am şi o îngrijorare vizavi de cele spuse dumneavoastră, cum fiecare dintre noi o are. Eu spun aşa: în momentul în care apar trufandalele şi oferta este mică pe piaţă şi este dorinţa de câştig - uneori este o dorinţă legitimă având în vedere faptul că se obţin cu efort aceste produse în momentele în care temperatura este asigurată artificial şi costurile sunt ridicate - este normal să fie un preţ, dar unul al respectului faţă de muncă şi să nu ne lăcomim cu preţurile în pieţe gândindu-ne că vom câştiga.

Le-am spus şi producătorilor, cum de altminteri îi asigur şi pe consumatori că de aceea facem aceste târguri tocmai pentru a se realiza schimbul de marfă şi pentru a genera acest interes spre produsele româneşti, în aşa fel încât să ne asigurăm consumul zilnic şi să mărim interesul fermierilor pentru a cultiva culturile respective", a explicat el.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a făcut apel către români pentru a cumpăra produse româneşti pentru a întări legătura între cumpărători şi producătorii români.