„Pierdem singura mare pădure a Bucureștiului”. Petiție pentru declararea Pădurii Băneasa „arie naturală protejată”

Pădurea Băneasa este „cea mai întinsă” zonă de natură primară din Bucureşti, una dintre „ultimele rămăşiţe” ale Codrilor Vlăsiei. Foto: Agerpres

Peste 19.000 de persoane au semnat o petiţie adresată Ministerului Mediului şi Primăriei Capitalei, prin care se solicită instituirea regimului de arie naturală protejată în Pădurea Băneasa, relatează Agerpres. Inițiativa aparține Asociației Parcul Natural Bucureşti. Asociația atrage atenţia că Pădurea Băneasa este supusă „abuzurilor repetate” și Capitala riscă să își piardă singura mare pădure, care este și refugiu pentru sute de specii de animale, păsări, amfibieni și insecte, inclusiv unele pe cale de dispariție.

Cererea, iniţiată de Asociaţia Parcul Natural Bucureşti în luna decembrie, este adresată şi Primăriei Sectorului 1, Primăriei Oraşului Voluntari, Primăriei Comunei Tunari şi Romsilva - Ocolul Silvic Ilfov. Într-o postare pe Facebook, asociaţia şi-a reiterat apelul pentru susţinerea acestui demers.

Semnatarii atrag atenţia că Pădurea Băneasa este „cea mai întinsă” zonă de natură primară din Bucureşti, una dintre „ultimele rămăşiţe” ale Codrilor Vlăsiei. Aceasta face parte, de asemenea, din Centura Verde a Capitalei.

„Sute de specii de animale, păsări, amfibieni şi insecte îşi au casă aici, dintre care 46 sunt protejate sau ameninţate cu dispariţia. Ciocănitoarea neagră, ciuful de pădure, şarpele de alun, tritonul cu creastă, fluturele zebră, liliacul de amurg, bursucul, veveriţa şi căprioara se refugiază sub coroanele stejarilor înalţi”, se arată în document.

Se menţionează că Bucureştiul este „unul dintre cele mai poluate” oraşe din Europa, iar România a fost deja condamnată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru aerul „toxic” din Capitală.

„Nivelurile de particule fine (PM10 şi PM2.5) depăşesc constant limitele legale, punând în pericol sănătatea locuitorilor. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, bucureştenii ar putea trăi cu până la patru ani mai mult dacă s-ar respecta ţintele de reducere a poluării. Poluarea cauzează mii de decese premature şi costuri sociale de miliarde de euro anual”, transmit iniţiatorii.

Asociaţia Parcul Natural Bucureşti atrage atenţia că Pădurea Băneasa este supusă „abuzurilor repetate”. Construcţiile „au început să muşte” din marginile pădurii, apar „tot mai multe” şantiere, iar unul dintre drumurile forestiere a fost deschis traficului auto dinspre cartierul Greenfield, de la Consolight către Aleea Padina.

În lipsa măsurilor de protecţie, fragmentarea prin blocuri şi şosele suplimentare va conduce la distrugerea pădurii, avertizează semnatarii.

„Pierdem astfel singura mare pădure a Bucureştiului, unul dintre puţinele refugii în care te mai poţi bucura de linişte şi aer curat, în care poţi face sport sau o plimbare fără să auzi claxoane. Pierdem iremediabil o parte din identitatea istorică şi patrimoniul natural al Capitalei. (...) Dacă nu reuşim să o protejăm, fragmentarea cu blocuri şi şosele suplimentare va conduce la distrugerea Pădurii Băneasa. Asta fără a pune la socoteală efectele colaterale: creşterea poluării şi a nivelului de zgomot, afectarea vieţii sălbatice, degradarea funcţiilor pădurii pentru comunitate”, se arată în document.

Pe 10 februarie a fost dat publicităţii un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului, conform căruia prelungirea drumului forestier situat în Pădurea Băneasa a fost realizată fără documentaţia legală şi fără aprobări.