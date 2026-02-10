Corpul de Control trimis de Ministerul Mediului a finalizat verificările privind drumul forestier din Pădurea Băneasa

MMAP a spus că gestionarea fondului forestier național trebuie să respecte cu strictețe prevederile legale. Sursa foto: mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat marţi că raportul Corpului de Control, realizat în urma verificărilor la Direcția Silvică Ilfov, a fost finalizat. Controlul a vizat contractul de peaj privind accesul autovehiculelor pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa, pe tronsonul care asigură legătura cu cartierul Greenfield, se arată în comunicatul transmis pe site-ul MMAP.

Potrivit comunicatului transmis de cei din Ministerul Mediului, controlul a vizat atât oportunitatea și legalitatea modului în care a fost încheiat și pus în aplicare contractul de drept de uz, cât și analiza eventualelor acte adiționale. De asemenea, au fost verificate lucrările de reparații și întreținere realizate pe drumul forestier FE002, precum și modul în care instituția a fost reprezentată în instanță în litigiile aferente acestui subiect.

"Din analiza documentelor amenajistice succesive și a actelor puse la dispoziție de entitatea verificată a rezultat că, în cadrul amenajamentului silvic aferent perioadei 2020–2029, lungimea drumului forestier FE002 a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km, corespunzător segmentului dintre borna silvică nr. 22 și borna silvică nr. 23.

Această prelungire a fost operată fără existența documentației legale privind schimbarea categoriei de folosință, fără proiect tehnic și fără aprobările prevăzute de legislația în vigoare pentru proiectarea și construirea drumurilor forestiere. În lipsa acestor elemente, tronsonul respectiv nu poate fi considerat drum forestier realizat în condițiile legii.

Raportul reține că lucrările de reparații și întreținere au fost contractate și executate pentru o lungime totală care a inclus și segmentul construit nelegal. În urma verificărilor financiar-contabile s-a constatat producerea unui prejudiciu rezultat din includerea în decont a tronsonului de drum realizat fără bază legală. Totodată, s-a constatat că tema de proiectare pentru obiectivul «Reabilitare drum forestier FE002» nu a fost aprobată de conducerea RNP Romsilva, deși au fost efectuate lucrări și plăți în cadrul acestui obiectiv", au precizat reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în comunicatul publicat pe site-ul instituţiei.

Verificările din teren au confirmat existența fizică a tronsonului suprapus peste linia parcelară, precum și instalarea barierelor de acces auto la capetele drumului. Totodată, au fost identificate construcții și amenajări realizate fără autorizațiile legale în alte unități amenajistice din zonă.

De asemenea, s-a constatat că drumul este utilizat periodic de autovehicule, deși, din punct de vedere juridic, drumurile auto forestiere au statut de căi de transport tehnologic, cu utilitate privată, fiind închise circulației publice, cu excepțiile expres prevăzute de lege.

"Din perspectiva cadrului normativ aplicabil, raportul evidențiază încălcarea prevederilor din Codul silvic și din normele tehnice privind schimbarea categoriei de folosință și proiectarea drumurilor forestiere. Construirea sau extinderea unui drum forestier se poate realiza exclusiv în baza unei documentații tehnico-economice complete și după aprobarea schimbării categoriei de folosință, condiții care nu au fost îndeplinite în cazul segmentului suplimentar identificat.

Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din hărțile amenajistice aferente, readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală, recuperarea integrală a prejudiciului constatat și sesizarea instanțelor pentru anularea contractului de peaj", au mai menţionat oficialii de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în document.

MMAP subliniază că gestionarea fondului forestier național trebuie să respecte cu strictețe prevederile legale, iar orice intervenție asupra infrastructurii forestiere trebuie să aibă o fundamentare tehnică solidă și să fie aprobată în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.