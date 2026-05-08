Polițiști de frontieră și angajați vamali, implicați într-un mare dosar de contrabandă. Peste 100 de percheziții la vămile din nord

Peste 100 de percheziții au loc, vineri, în mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granița de nord a României într-un dosar de contrabandă și corupție în care ar fi implicați polițiști de frontieră, angajați vamali, cetățeni români și ucraineni.

Percheziții de amploare au loc vineri dimineață în mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granița de nord a României.

Sunt vizate punctele Siret și Vicovu de Sus, din județul Suceava, dar și Racovăț, din județul Botoșani.

Acțiunea are loc în cadrul unor dosare penale ce vizează fapte de contrabandă și corupție.

Potrivit primelor informații, anchetatorii desfășoară peste 100 de percheziții, atât la sediile unor instituții, cât și la domiciliile unor persoane suspecte. În centrul investigațiilor se află cetățeni români și ucraineni, bănuiți că ar fi dezvoltat rețele de contrabandă, cu sprijinul unor angajați din sistem.

Surse apropiate anchetei indică faptul că în dosar ar fi implicați peste 20 de polițiști de frontieră și mai mult de 10 lucrători vamali care își desfășurau activitatea în punctele vizate.

Acțiunea este derulată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu lucrători ai Poliției de Frontieră, cu sprijinul jandarmilor.

Anchetatorii urmăresc documentarea unor fapte de contrabandă cu bunuri provenite din spațiul extracomunitar, dar și posibile acte de corupție.