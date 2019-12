Ponta, despre tăierea pensiilor speciale pentru a face economii la buget: O poveste neserioasă

"A anunţat doamna Turcan că urmează să taie pensiile speciale, care sunt 9 miliarde de euro. În primul rând, nu sunt 9 miliarde de euro, sunt 9 miliarde de lei. E o diferenţă de 1 la 5. Poate a greşit. A zis că le taie. Eu cunosc foarte bine situaţia asta. Sunt 160.000 de beneficiari. Din cei 160.000, 150.000 sunt beneficiari de pensii militare, de care nu se atinge. Foarte bine, dar atunci am scos 150.000 din 160.000 şi am scos 8 miliarde din 9 miliarde de lei, (...) A mai rămas un miliard de lei pentru 10.000 de persoane. Din cele 10.000 de persoane beneficiare, 5.500 sunt magistraţi şi personalul din justiţie. Deci, aţi mai tăiat încă 5.500 şi 850 milioane de lei sunt pentru ei. Mai rămân 150 milioane de lei pentru 4.500 de persoane. Din cele 4.500, 1.500 sunt aviatori, personalul navigant, care cred că suntem toţi de acord că merită acea pensie de serviciu, deci în final, dacă se taie, se taie la 2.000 de persoane, şi anume parlamentari, angajaţi parlamentari, Curtea de Conturi şi ambasadori, unde iarăşi toată lumea a fost de acord că foştii ambasadorii merită acea pensie de serviciu", a afirmat Ponta.



El a spus că rămân aproximativ 2.000 de persoane de la care economia anuală este de vreo 50 de milioane de lei.



"Deci, povestea asta cu 'am tăiat pensiile speciale', 'am făcut o economie la buget' nu e serioasă şi eu, chiar dacă uneori se supără cineva, eu vreau să-i rog să fie serioşi şi să spună dacă vor să facă ceva sau nu. Ca şi la recursul compensatoriu", a adăugat Ponta.



Liderul Pro România a spus că este de acord cu eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari.



"Nu am votat pensii speciale pentru parlamentari, eu cred că este un lucru cu care toată lumea este de acord, dar vreau aici, ca să fim serioşi până la capăt, ca noi toţi care susţinem aceste lucruri să susţinem şi în Parlamentul European acelaşi lucru pentru că, de exemplu, domnul Cioloş are pensie specială, parlamentarii europeni din România au pensie specială şi atunci, dacă suntem serioşi în România, ar trebui să fim serioşi la Bruxelles. Dar altfel, da, se scot", a mai afirmat Ponta.



Potrivit acestuia, parlamentarii Pro România solicită Guvernului să vină în Parlament cu proiecte de lege.



"Solicitarea noastră e o chestiune de bun simţ: cât se poate, să se vină în Parlament cu proiectele de legi, pentru că există majoritate pentru Guvern şi, oricum, noi, dacă sunt proiecte bune, le sprijinim. Dacă sunt proiecte rele, sigur votăm contra, dar nu suntem contra de principiu, iar cei de la PSD, după cum aţi văzut, au multe alte probleme decât să facă opoziţie", a mai arătat Ponta.