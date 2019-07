Posibil criminal în serie la Caracal. Mama Luizei, fata dispărută în aprilie, speră cu disperare ca fiica ei să trăiască: „Am aprins lumânare pentru Alexandra. Am speranță într-o minune”

Foto: Facebook/Luiza Mihaela

Poliţiştii se tem că o altă fată din Olt, dată dispărută în aprilie, a fost şi ea victima fostului mecanic auto din Caracal.

Mihaela Luiza, care are 18 ani, a plecat de acasă la Caracal în aprilie şi nu s-a mai întors.

Gheorghe Dincă, bănuit că le-a ucis pe fetele din Caracal, nu recunoaște nimic din cele întâmplate. DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt ancheta în dosarul dispariţiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judeţul Olt, care se presupune că a fost ucisă la Caracal, pentru a-l reuni cu un dosar privind dispariţia unei alte adolescente de 18 ani, în luna aprilie.

Mama Luizei a vorbit în direct la Antena 3 despre cele întâmplate.

„A fost exclus să credem că Luiza a fugit cu cineva. Dosarul a fost prima oară la Coșoveni, a doua oară la Craiova. Nu sunt mulțumită absolut deloc. Polițiștii din Coșoveni nu mi-au dat un răspuns concret. Unul dintre agenți ne-a și spus că fata a fost lăsată liberă, ceea ce nu este adevărat. Luiza era un copil model”, a spus femeia.

„Am fost îndrumați apoi, am mers la DIICOT Craiova”, a mai spus ea.

Mama Luizei speră cu disperare ca fata ei să trăiască.

Femeia a mers sâmbătă la poarta locuinței suspectului din Caracal, Gheorghe Dincă, și a aprins o lumânare pentru Alexandra.

„Nu am cuvinte. Trăiesc cu speranța. Sper ca Dumnezeu să facă o minune. Sunt înfuriată, nu m-am așteptat ca un om la 65 de ani să facă așa ceva. Cred că Alexandra putea fi salvată. Ieri am trecut la 6 fară un sfert și polițiștii erau în poartă. Am trecut prin poartă, porțile erau închise când noi am trecut spre gară. Dacă știau că aici e, dânșii mușamalizează ceva”, a mai spus femeia.

Gheorghe Dincă din Caracal, bărbatul suspectat că ar fi sechestrat şi ulterior ar fi ucis-o pe adolescenta din Olt, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat instanţei pentru emiterea unui mandat de arestare „sub aspectul săvârşirii în concurs, a infracţiunilor de trafic de minori şi viol”.

Citește și: Alexandru Cumpănașu: „Șeful Poliției Caracal i-a spus tatălui fetei că dacă cumva s-a încurcat cu vreunul o să plătească el pagubele investigației”

Șeful Poliției Române, explicații în privința modului în care s-a acționat pentru salvarea fetei din Caracal: „Poliția putea intra în locuință și fără mandat”

Mărturia unei foste angajate a bărbatului bănuit că le-a ucis pe fetele din Caracal. „Mi-a spus că îmi dă bani să mă culc cu el. Îi plăceau filmele de groază”

Noi dezvăluiri șocante despre mecanicul auto din Caracal. Ce spune o femeie care a lucrat ca bucătăreasă pentru el

Poliția, despre cazul fetelor dispărute din Caracal: Fata a sunat și a spus că se află într-o curte cu mulți câini

Gheorghe Dincă, bănuit că le-a ucis pe fetele din Caracal, era divorțat și locuia singur

Mihaela Luiza Melencu a fost văzută ultima dată în timp ce era luată la ocazie. „Parcă a înghiţit-o pământul”, spunea mama ei

Cele două fete dispărute în Caracal ar fi fost ucise de şoferul care le-a luat la ocazie. Alexandra avea 15 ani, era cuminte şi nu umbla în anturaje dubioase

Ultimele cuvinte ale Alexandrei, fata de 15 ani măcelărită în Olt: „Mă aflu într-o casă veche, are doi câini-lup...”