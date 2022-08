Povestea de succes a fermierului care cultivă numai usturoi românesc la Dărăşti-Ilfov

Ion Olteanu şi-a propus să reînvine una dintre cele mai frumoase tradiţii: cea a cultivării usturoiului românesc din soi local. Nu i-a fost uşor, însă acum se pregăteşte de cea de-a doua recoltă de usturoi de Dărăşti-Ilfov.

"Este o poveste tristă la început. Am o pepinieră de plante ornamentale foarte aproape. Trecând zilnic pe aici, vedeam câmpurile părăsite, vedeam zona aceasta tradiţională, cu o tradiţie de peste 100 de ani în cultivarea usturoiului şi vedeam usturoiul chinezesc pe rafturile supermarketurilor şi am zis: nu se mai poate!

Cu un spirit românesc şi antreprenorial, am decis că trebuie făcut ceva", a declarat Ion Olteanu.

Cu mândrie, fermierul ţine în mână căpăţânile de usturoi ca pe ceva de mare preţ. Şi chiar aşa şi este. Acest usturoi are o valoare pe care e greu să pui un preţ.

După ce şi-a propus să cultive usturoi românesc de Dărăşti, Ion Olteanu a avut un hop greu de trecut: sămânţa. Cu greu a găsit sămânţă din soiul românesc pe care doar câţiva localnici l-au mai păstrat în grădini.

"Am găsit sămânţa usturoiului de Dărăşti foarte greu. Practic, am mers din poartă în poartă şi am luat de la fiecare om câte 50 de kilograme, câte 100 de kilograme, cantităţi mici, ca să avem de sămânţă. Anul trecut, toată producţia am păstrat-o pentru culturile pe care le-am înfiinţat în toamnă şi în primăvară", a precizat Ion Olteanu.

Visul lui de a pune usturoiul de Dărăşti în hipermarket i-a surprins pe mulţi, mai ales pe cei din Dărăşti, care nu credeau că faimosul lor usturoi va redeveni ce a fost odată.