Povestea bărbatului vindecat de COVID-19 şi care a cerut să mai rămână în spital. Care este motivul şi ce sfat le dă românilor

Este cazul unui bărbat în vârstă de 54 de ani şi care este internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, din data de 27 mai. Testele au ieşit acum negative la coronavirus, dar omul şi-a prelungit internarea la cerere, pe motiv că are încă probleme respiratorii mari şi el crede că se tratează mai bine în spital decât acasă, potrivit digi24.ro.

"Când m-am internat, am făcut formă uşoară. Nu credeam, nu credeam. Erau mulţi bolnavi care erau asimptomatici, mulţi plecau, veneau. Am zis că nu e aşa de grav, dar nu se compară o persoană cu alta. Mulţi s-au externat, că stau aici deja de 39 de zile", a povestit bărbatul din Iaşi.

Sfatul bărbatului, după mai mult de o lună de internare

Bărbatul a venit şi cu un sfat pentru suspecţii de COVID-19, având în vedere că se află de mai bine de o lună în spital:

"Problema este să-şi facă testul şi să vină să se trateze, pentru că poate răspândi la alţi bolnavi sau poate face forme grave, cum am făcut eu. Şi dacă face forme grave, se tratează destul de greu, destul de greu se tratează. Poate să ajungă până la deces. Eu am fost aproape de acest lucru", a sfătuit bărbatul.

"(...) ar am rămas cu probleme mari de respiraţie. Nu puteam să respir, sunt dependent de aparate, eu acasă nu am aparate. Şi când aveam probleme, automat masca de oxigen o foloseam. Am preferat să rămân să mă tratez (în spital - n.r.), să plec cât de cât în stare normală, ca să nu am probleme", explică pacientul de ce a vrut să rămână în spital.

Reacţia medicilor la cererea de prelungire a internării

La rândul lor, doctorii apreciază gestul bărbatului şi speră ca el să fie un exemplu şi pentru alţii.

"Este primul pacient de acest fel. Și e în zona mea, în care fac vizita în secţie, și când mă așteptam să vină cereri de externare și mă pregăteam psihologic să explic dacă se poate face sau nu această, a venit cererea: `dacă-mi veți permite să mai stau în spital`. Având problemele respiratorii, kinetoterapeuta din spital face exerciții pe film, psihologii noștri stau de vorbă cu dumnealui și în felul acesta are o atenție complexă", a explicat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sf. Parascheva din Iaşi.