Prietenul lui Gheorghe Dincă, care locuiește la doar câteva case de inculpat, a dat detalii în exclusivitate pentru Antena 3 despre tragedia din Caracal.

Acesta a fost audiat astăzi de procurori. „Au vrut să știe dacă am fost pe acolo, prin curte. Le-am explicat că am fost, mă mai chema la muncă. Nu am fost doar eu, am fost toată stradă. Ne plătea omul”.

„El mi-a cumpărat mie cartelă. Și eu, din prostie, dacă căram fiare, îl puneam acolo pe masă, în curte, și eu eram în grădină, în spate. Nu știu dacă a umblat sau nu la telefonul meu. Dar sunt mâine chemat iar la secția de Poliție să se uite pe telefonul meu că ar fi sunat de pe telefonul meu, dar eu nu știu”.

„Popicu”, așa îl are notat domnul George pe criminalul din Caracal.

Vecinul lui Dincă a mai spus că a văzut-o ultima dată pe soția criminalului în preajma Paștelui. „Am văzut-o în curte, spăla vasele după Paște. Am vorbit cu ea. El se comporta cu ea foarte bine când eram acolo. În rest, nu știu. Am auzit că a plecat de acolo pentru că a bătut-o”.